Trump acusa a Irán de usar IA como ‘arma de desinformación’; niega ataques contra ejército de EU

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, acusó a Irán de utilizar inteligencia artificial como una “arma de desinformación” para difundir videos falsos sobre supuestos ataques contra fuerzas estadounidenses, en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente.

A través de redes sociales, el mandatario aseguró que el gobierno iraní ha recurrido a contenidos manipulados o generados con tecnología de inteligencia artificial para aparentar victorias militares y exagerar supuestos daños a instalaciones y equipos del ejército estadounidense.

Donald Trump ı Foto: Captura de pantalla

Entre los ejemplos mencionados por Trump destaca un video viral en el que presuntamente se mostraba al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (CVN-72) envuelto en llamas tras un supuesto ataque iraní. Sin embargo, el presidente afirmó que dicha información es falsa y que la embarcación no fue atacada ni sufrió daños.

“El portaaviones no estaba en llamas y ni siquiera fue atacado. Irán sabe muy bien que no debe hacer algo así”, señaló el mandatario, quien acusó además a algunos medios de comunicación de amplificar ese tipo de contenidos sin verificar su autenticidad.

Trump también rechazó reportes que señalaban que cinco aviones cisterna de reabastecimiento de combustible de Estados Unidos habrían sido derribados o gravemente dañados. Según el presidente, todas las aeronaves continúan operativas, con excepción de una que —afirmó— pronto volverá a estar en servicio.

En su mensaje, el mandatario sostuvo que Irán ha buscado proyectar una imagen de fortaleza militar mediante la difusión de imágenes y videos que, según él, no corresponden a hechos reales.

Asimismo, criticó a varios medios de comunicación por lo que calificó como la difusión de información falsa sobre el conflicto y sugirió que algunas organizaciones que publiquen deliberadamente noticias falsas relacionadas con operaciones militares podrían enfrentar consecuencias legales.

El presidente también expresó su respaldo al titular de la Federal Communications Commission, Brendan Carr, quien —de acuerdo con Trump— analiza revisar las licencias de algunas cadenas de televisión en Estados Unidos.

Las declaraciones del mandatario se producen en un contexto de creciente circulación de contenido manipulado en redes sociales relacionado con el conflicto en Medio Oriente.

Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han confirmado ataques contra el portaaviones USS Abraham Lincoln, mientras expertos en verificación digital han señalado que varios de los videos virales sobre supuestos ataques en la región presentan indicios de haber sido manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

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MSL