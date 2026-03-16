Ucrania ofrece asesoría contra drones en Golfo

Bomberos trabajan en el sitio de una zona residencial que fue golpeada por un ataque aéreo ruso en Zaporiyia, el 14 de marzo.

El gobierno de Kiev abrió la puerta a acuerdos estratégicos con países de Oriente Medio interesados en su experiencia para enfrentar ataques con drones de origen iraní. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que Ucrania está dispuesta a compartir conocimiento técnico y evaluaciones militares, siempre que estas colaboraciones se traduzcan en beneficios concretos para su país, principalmente en forma de tecnología avanzada o financiamiento.

De acuerdo con el mandatario, Ucrania ya desplegó tres equipos de especialistas en la región con el objetivo de analizar la capacidad de defensa aérea y explicar el funcionamiento de sistemas capaces de neutralizar drones kamikaze. Las misiones técnicas fueron enviadas a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, además de una base militar estadounidense en Jordania.

El Dato: Rusia está suministrando a Irán drones Shahed para usarlos contra EU e Israel, dijo Volodimir Zelenski a CNN en una entrevista emitida el sábado.

Zelenski subrayó que esta cooperación no implica participación militar directa. “No se trata de intervenir en operaciones. No estamos en guerra con Irán”, aclaró el presidente, quien insistió en que el papel de Ucrania se limita a proporcionar asesoría técnica basada en la experiencia adquirida durante la invasión rusa.

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Durante los últimos meses, las fuerzas ucranianas han enfrentado ataques constantes con drones utilizados por Rusia, muchos de ellos de tipo Shahed fabricados por Irán. Para contrarrestarlos, Kiev ha desarrollado un sistema de defensa basado en diferentes herramientas: misiles antiaéreos, equipos de interferencia electrónica y drones más pequeños, de menor costo, que se utilizan para interceptar los aparatos enemigos.

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Esa experiencia operativa ha despertado el interés de varios países que buscan fortalecer su protección ante amenazas similares. Zelenski aseguró que naciones de Europa, Oriente Medio e incluso África han solicitado asesoría para mejorar sus defensas contra este tipo de ataques.

Sin embargo, el presidente también dejó claro que Ucrania espera obtener contraprestaciones significativas. Según explicó, Kiev considera prioritario acceder a tecnología y recursos financieros que le permitan reforzar su propia industria militar en medio del conflicto con Rusia.

También reveló que su país había impulsado un acuerdo importante con Estados Unidos relacionado con drones, cuyo valor se estimaba entre 35 mil y 50 mil millones de dólares. No obstante, el propio Volodimir Zelenski reconoció que desconoce por qué el pacto no se ha concretado hasta ahora.

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró públicamente que su país no necesita asistencia ucraniana para derribar drones, lo que añade incertidumbre al futuro de ese proyecto de cooperación.

Zelenski también criticó a algunas empresas ucranianas y a gobiernos extranjeros, a los que no identificó, por intentar negociar adquisiciones de equipos antidrones sin la autorización de Kiev, una práctica que, advirtió, podría afectar la estrategia nacional de defensa.

Expresó además preocupación por el impacto que la escalada de violencia en Oriente Medio pueda tener sobre el apoyo militar que recibe Ucrania. En particular, teme que el aumento de tensiones en la región afecte el suministro de misiles de defensa aérea que su país necesita para sostener su resistencia frente a Rusia.