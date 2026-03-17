Lanzan ataque con drones y cohetes contra embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak

En el día 18 de la guerra en la región de Medio Oriente, la embajada de Estados Unidos en Bagdad, capital de Irak, habría sido blanco de una ola de ataques con drones y cohetes, según informes de Reuters y la Agence France-Presse (AFP).

Aunque se desconoce el origen de la acometida, fuentes de seguridad iraquíes citadas por Reuters señalaron que se trató del “ataque más intenso” desde el inicio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Un testigo dijo a Reuters que vio al menos tres drones volando hacia la sede diplomática estadounidense . Dos fueron derribados pero un tercero habría impactado en el recinto.

Más temprano este 16 de marzo, la embajada había emitido una alerta de seguridad para ciudadanos estadounidenses, a quienes instó a “abandonar Irak de inmediato”, debido a que “milicias terroristas alineadas con Irán" han “alentado y perpetrado ataques” contra ciudadanos y objetivos vinculados a Estados Unidos.

Security Alert – U.S. Embassy Baghdad, Iraq – March 16, 2026

Location: Iraq



Iran-aligned terrorist militias have encouraged and conducted attacks on U.S. citizens and targets associated with the United States throughout Iraq, including the Iraqi Kurdistan Region (IKR). U.S.… — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 16, 2026

El lunes, un dron provocó un incendio en el lujoso hotel Al Rasheed, ubicado en la Zona Verde de Bagdad, que alberga edificios gubernamentales y sedes de embajadas extranjeras.

El martes por la mañana, hora local, el objetivo fue la embajada de Estados Unidos, situada en la Zona Verde. Un responsable de seguridad dijo a la AFP que “tres drones y cuatro cohetes atacaron la embajada y al menos un dron se estrelló en su interior ”.

A drone and rocket attack targeted the US embassy in Baghdad early Tuesday, security officials say, pulling Iraq deeper into the war.



The strikes came hours after air defences thwarted a rocket attack on the embassy and a drone sparked a fire at a luxury hotel in Baghdad's… pic.twitter.com/FoaDfmwZjV — AFP News Agency (@AFP) March 17, 2026

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cehr