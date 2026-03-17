‘No necesitamos ayuda de nadie’: Trump tras rechazo de OTAN a unirse a guerra vs Irán

El presidente estadounidense Donald Trump en la Oficina Oval en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump informó que la mayoría de los aliados de la OTAN le habían comunicado a Estados Unidos que no deseaban participar en la operación militar en Irán.

Afirmó que no le sorprendía la decisión de los países de la OTAN pues Estados Unidos “gasta miles de millones de dólares al año protegiendo a estos mismos países, como una calle de sentido único: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros”.

Trump dijo que el ejército estadounidense ha diezmado al ejército iraní e incluso explicó que, si armada ha desaparecido, y que sus líderes en prácticamente todos los niveles habían muerto.

¡Para que nunca más nos amenacen a nosotros, a nuestros aliados de Oriente Medio ni al mundo! Donald Trump



🇺🇸🇪🇺 | URGENTE: Trump afirma que la mayoría de los aliados de la OTAN no se unirán a la operación contra Irán, califica a la alianza de "calle de sentido único" y añade: "No necesitamos la ayuda de nadie":



"La mayoría de nuestros aliados de la OTAN han informado a Estados Unidos… pic.twitter.com/lUPuwDbiOs — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 17, 2026

En la publicación realizada en su red social Truth Social también mencionó a Japón, Australia y Corea del Sur.

“Debido al gran éxito militar que hemos tenido, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN —¡NUNCA LA HEMOS NECESITADO!”, escribió.

En declaraciones realizadas durante un acto en el Despacho Oval, Trump afirmó que los países de la OTAN apoyan la guerra conjunta entre Estados Unidos e Israel, que ya ha entrado en su tercera semana, aunque no quieran involucrarse.

“Creo que la OTAN está cometiendo un error muy tonto”, comentó. “Todos están de acuerdo con nosotros, pero no quieren ayudar. Y nosotros, ya saben, nosotros como Estados Unidos tenemos que recordar eso porque nos parece bastante impactante”.

Trump pidió a las naciones que ayuden a vigilar el estrecho de Ormuz después de que Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel utilizando drones, misiles y minas para cerrar de hecho el paso a los petroleros.

Sin embargo, varios aliados de Washington afirmaron el lunes que no tenían planes inmediatos de enviar buques para ayudar a desbloquear el estrecho, rechazando de hecho la petición de apoyo militar de Trump.

Donald Trump, presidente de EU ı Foto: AFP

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LMCT