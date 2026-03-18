Citan a Bondi por archivos Epstein

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó ayer a la fiscal general Pam Bondi para declarar bajo juramento el 14 de abril, en el marco de la investigación sobre los archivos del caso Jeffrey Epstein. Legisladores buscan esclarecer cómo el Departamento de Justicia recopiló, revisó y divulgó millones de documentos vinculados al financiero.

La citación surge tras acusaciones de que la dependencia ocultó nombres de presuntos colaboradores influyentes. Un portavoz rechazó el señalamiento y calificó la medida como innecesaria, al asegurar que el Congreso ya tuvo acceso a versiones sin censura. Además, se prevé una sesión informativa privada con Bondi y su adjunto.

Asimismo, el Bank of America alcanzó un acuerdo preliminar en una demanda que lo acusa de ignorar transacciones sospechosas vinculadas a Epstein. La querella señala que el banco permitió movimientos por 170 mdd, presuntamente utilizados para sostener su red de abusos. El proceso se considera un avance para las víctimas, pero se señala la responsabilidad de los bancos.

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