Alerta Sofía: ¿Cómo funciona y por qué se llama así este programa para encontrar niños desaparecidos?

La Alerta Sofía es un sistema de búsqueda para encontrar a niñas y niños desaparecidos en Argentina, y esta se implementó como búsqueda urgente para las y los menores de edad que se encuentran en peligro.

Este sistema de alerta fue desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con la finalidad de coordinar la búsqueda inmediata y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos “cuyas vidas se consideren en alto riesgo inminente.”

Esta alerta implica al sector público y privado, pues se combina la difusión masiva del caso con carteles específicos dispersados en medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular y dispositivos de fuerzas federales de Argentina.

Alerta Sofía ı Foto: Captura de pantalla

¿Cómo funciona la Alerta Sofía?

Para poder emitir una Alerta Sofía se debe solicitar esta a la autoridad judicial que se encuentre a cargo de la investigación, y se debe contar con los siguientes requisitos que establece el programa:

Que la persona desaparecida sea un niño o adolescente, menor de 18 años de edad.

Que exista una denuncia oficial.

Que el caso sea comunicado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU).

Que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad.

Adicionalmente que se haya descartado la hipótesis o alternativas para localizar de manera inmediata al niño o adolescente.

Que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”.

Que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda.

Que la difusión pública de la información relacionada a la desaparición no sea perjudicial para la integridad del niño o adolescente.

El requerimiento de activación debe estar expresamente suscripto por la autoridad judicial.

SIFEBU ı Foto: Especial

Para determinar el “Alto Riesgo Inminente” deben pasar al menos de 72 horas de la desaparición, y la persona desaparecida puede ser discapacitada, puede existir la presencia de adultos relacionados con la desaparición.

También se determina el “Alto Riesgo Inminente” cuando se registre una situación atípica, que se cuente con evidencia de un contexto de violencia, que el niño. Niña o adolescente requiera medicamentos; entre otros.

¿Por qué se llama Alerta Sofía?

Alerta Sofía fue denominada con este nombre por el caso de la menor de 3 años de edad, Sofía Herrera, quien desapareció el 28 de septiembre del 2008 en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur cuando se encontraba acampando.

Pese a que se utilizaron helicópteros, perros adiestrados, buzos y patrullas para poder localizar a Sofía Herrera en la costa y los campos cercanos al camping; y que incluso se cerraron las rutas de acceso a Río Grande y se revisaron vehículos, hasta el momento Sofía Herrera no ha sido localizada.

Sofía Yasmín Herrera ı Foto: Especial

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