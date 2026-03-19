Inteligencia de EU admite que Teherán no tenía plan nuclear

LA EVALUACIÓN de la inteligencia de Estados Unidos colocó en el centro del debate el estado de la infraestructura nuclear de Irán tras los ataques conjuntos con Israel, al concluir que no existen indicios de que Teherán haya reactivado sus capacidades de enriquecimiento.

Durante su comparecencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, sostuvo en su testimonio escrito que las instalaciones nucleares iraníes fueron destruidas en la ofensiva de junio de 2025. Según ese documento, desde entonces no se ha detectado ningún esfuerzo por reconstruir la capacidad de enriquecimiento.

El Tip: Arabia Saudita declaró que Riad se reserva el derecho a acciones militares contra Irán si fuera necesario.

El señalamiento contrasta con los argumentos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha insistido en que Irán representaba una amenaza inminente y que se encontraba a pocas semanas de desarrollar un arma nuclear, uno de los principales fundamentos para justificar el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

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La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, (derecha), ayer. ı Foto: Reuters

Aunque Gabbard no reiteró de forma explícita esa conclusión durante su intervención pública, tampoco la desmintió cuando fue cuestionada por legisladores. La funcionaria argumentó que no tuvo tiempo suficiente para exponer todo el contenido de su informe, lo que incrementó las dudas entre los senadores.

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El debate se intensificó debido a las inconsistencias entre las evaluaciones de inteligencia y el discurso político. Legisladores, especialmente demócratas, señalaron la falta de claridad en torno a los motivos de la ofensiva, así como la ausencia de información pública suficiente sobre un conflicto que ha implicado miles de millones de dólares y ha generado impactos humanitarios y económicos. Más allá del estado de las instalaciones nucleares, Gabbard advirtió que el régimen iraní continúa operativo, aunque debilitado por los ataques dirigidos contra su liderazgo y sus capacidades militares. En ese sentido, alertó que Irán y sus aliados aún tienen capacidad para atacar intereses de Estados Unidos en Oriente Medio y que, si el gobierno sobrevive, podría intentar reconstruir sus capacidades militares a lo largo de varios años.

Asimismo, la renuncia de Joe Kent, quien encabezaba el Centro Nacional Antiterrorista, marcó el primer quiebre relevante vinculado al conflicto. El exfuncionario sostuvo que no existía una amenaza inminente y cuestionó las razones detrás de la guerra.