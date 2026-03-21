Departamento de Seguridad de EU reporta 10 meses sin liberar a ningún migrante ilegal detenido en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunciaron que febrero marcó el décimo mes consecutivo en que no se liberó a ningún inmigrante indocumentado detenido en la frontera, con lo cual, aseguraron, se consolidó una tendencia histórica de disminución en los cruces fronterizos.

Destacaron que la cifra de encuentros en la frontera suroeste se mantiene en niveles no vistos en más de tres décadas, con un promedio diario de 236 detenciones, 95% menos que el registrado durante la administración anterior. Además, febrero registró 13 meses consecutivos con menos de 9,000 detenciones en la frontera suroeste.

“Diez meses consecutivos de CERO liberaciones de inmigrantes ilegales en la frontera. El presidente Trump prometió asegurar la frontera, y esa promesa se cumplió”, aseguró la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

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Trabajadores migrantes detenidos tras un operativo de ICE en Luisiana, el 18 de junio pasado. ı Foto: AP

“Tenemos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos. Nuestras fronteras están CERRADAS para quienes violan la ley”, dijo.

Ten straight months of ZERO illegal aliens released at the border. President Trump promised to secure the Border, and that is a promise we delivered.



We have the most secure border in American history. Our borders are CLOSED to lawbreakers. — Kristi Noem (@KristiNoem) March 19, 2026

Por su parte, el comisionado de la CBP, Rodney Scott, destacó que la ausencia de liberaciones refleja “una postura de aplicación de la ley que restaura la integridad de nuestras fronteras”, y subrayó el compromiso de la agencia para proteger la seguridad nacional mientras se facilita el comercio y los viajes legales.

Reducción histórica de cruces y detenciones

Dentro de este mismo marco, destacaron las cifras de la CBP muestran:

26,963 encuentros en todo el país en febrero, 22% menos que el mes anterior y 88% por debajo del promedio mensual de la administración Biden.

Detenciones en la frontera suroeste en febrero: 6,603, 92% menos que el promedio de los últimos 33 años y 97% por debajo del pico de diciembre de 2023.

El promedio diario de detenciones en febrero fue menor al registrado en una sola hora durante el punto máximo de la administración anterior.

Agentes del ICE realizan el arresto de un migrante en Chicago, Illinois, el pasado viernes 19 de septiembre. Foto›AP

Aumento de incautaciones de drogas

El DHS informó que en febrero se registró el mayor volumen mensual de incautaciones de drogas desde octubre de 2021, con un total de 79,609 libras.

Asimismo, también informaron acerca de la labor de la CBP en la protección económica y agrícola de Estados Unidos:

Se procesaron 262,000 millones de dólares en importaciones, identificando 26,000 millones en derechos por cobrar.

Se detuvieron 266 envíos por trabajo forzoso, con valor superior a 11 millones de dólares, y se confiscaron 443 envíos de mercancía falsificada por más de 580 millones de dólares.

Especialistas agrícolas emitieron 6,533 notificaciones de acción de emergencia y realizaron 89,688 inspecciones positivas de pasajeros por productos prohibidos, imponiendo 536 sanciones civiles.

El DHS señaló que estas cifras reflejan la estrategia de seguridad fronteriza vigente, con un enfoque centrado en la aplicación de la ley, la prevención de contrabando de drogas y la protección del comercio y la agricultura estadounidense.

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MSL