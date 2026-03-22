Mueren todos los tripulantes

Accidente de helicóptero militar en Qatar deja siete muertos; investigan fallo técnico

Un helicóptero militar se estrelló en aguas de Qatar durante una misión rutinaria; autoridades de Qatar y Turquía atribuyen el siniestro a un fallo técnico

En imagen ilustrativa, un avión de Qatar Airways.
En imagen ilustrativa, un avión de Qatar Airways. Foto: Reuters
Por:
Arturo Meléndez
·
Agencias .

La caída de un helicóptero militar en aguas territoriales de Qatar dejó un saldo de siete personas muertas, de acuerdo con reportes coincidentes de autoridades de ese país y de Turquía, que participan en operaciones conjuntas.

De acuerdo con agencias internacionales, la aeronave participaba en una misión rutinaria cuando sufrió un fallo técnico que provocó su precipitación al mar.

El Ministerio de Defensa de Qatar señaló que el problema ocurrió en pleno vuelo, mientras que su contraparte turca confirmó la naturaleza del incidente y la participación de personal de ambos países.

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Entre las víctimas se encuentran miembros de las fuerzas armadas cataríes, un militar turco y dos técnicos vinculados a la industria de defensa, en particular a la empresa turca ASELSAN, según información difundida por el Ministerio de Defensa de Turquía.

En un primer momento, autoridades qataríes reportaron que uno de los ocupantes estaba desaparecido tras el accidente; sin embargo, reportes posteriores confirmaron el fallecimiento de todos los tripulantes.

Al respecto, el Ministerio de Defensa turco destacó que las actividades de cooperación militar entre Ankara y Doha continúan “sin interrupción”, en el marco de los acuerdos vigentes entre ambas naciones.

Por otro lado, el incidente ocurre en un contexto regional marcado por tensiones en Medio Oriente.

Según reportes de agencias internacionales, Qatar ha sido uno de los países del Golfo que han enfrentado ataques de represalia por parte de Irán, tras una escalada iniciada por bombardeos de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

A propósito, hasta el momento no se ha informado de indicios que vinculen el accidente con la situación de seguridad regional.

Las autoridades no han detallado si se abrirá una investigación formal adicional, aunque se espera que los peritajes técnicos determinen con precisión las causas del siniestro.

Con información de Reuters y Europa Press.

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