¿Qué es el Santo Sepulcro y qué tiene que ver con la Semana Santa?

La Semana Santa es un periodo que estudiantes y muchos trabajadores esperan durante la primera mitad del año debido a su periodo vacacional. Sin embargo, más allá del merecido descanso, es un periodo de rituales religiosos, que permiten a los creyentes conectar con la fe y sus valores.

Así, el calendario de la Semana Santa está dictado por varios momentos importantes en la tradición católica. Sus días están marcados por episodios como el Domingo de Resurrección, la Pasión, entre otros.

Semana Santa es un periodo vacacional, pero también de reflexión y rituales. ı Foto: Especial

Entre estos episodios se encuentra el Santo Sepulcro, un término importante dentro de esta narración, que no es tan conocido como otros, pero que también ha ameritado sus propios rituales y tradiciones.

¿Qué es el Santo Sepulcro en la tradición católica?

En términos estrictos, el Santo Sepulcro es la tumba donde, según la tradición cristiana y los relatos de los Evangelios, fue depositado el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión y donde, posteriormente, ocurrió su resurrección.

Santo Sepulcro, lugar sagrado para la religión cristiana. ı Foto: Flickr

Hoy en día, esta tumba está contenida dentro de una enorme edificación llamada la Basílica del Santo Sepulcro, que abarca no solo el lugar del entierro, sino también el sitio exacto donde se cree que ocurrió la crucifixión (el monte Calvario o Gólgota).

Ésta se encuentra en la Ciudad Vieja de Jerusalem, en el territorio en disputa entre Palestina e Israel.

Santo Sepulcro, lugar sagrado para la religión cristiana. ı Foto: Flickr

Para los más de dos mil 400 millones de cristianos en el mundo, el Santo Sepulcro es considerado el lugar más sagrado de la tierra. Es el destino final de millones de peregrinos que viajan cada año para tocar la piedra donde se cree que estuvo el cuerpo de Jesús.

Es un lugar que, además de los peregrinos, atrae a miles de turistas cada año. También, en Semana Santa se convierte en uno de los lugares más activos de la región (y probablemente del mundo), pues se llevan a cabo ceremonias relacionadas con los episodios de la Semana Santa.

Santo Sepulcro, lugar sagrado para la religión cristiana. ı Foto: Wikimedia

Es importante no confundir el Santo Sepulcro con el Santo Entierro. Este último se refiere al momento narrativo en la Biblia donde, tras morir en la cruz, José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús, lo envuelven en una sábana (la Sábana Santa) y lo depositan en la tumba.

El momento del Santo Entierro es representado en varios lugares con fuerte tradición católica, entre ellos México, donde, en algunos estados, se lleva a cabo una representación, como parte de las celebraciones por Semana Santa.

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