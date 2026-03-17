¿Cuándo inicia el periodo vacacional de Semana Santa 2026?

Cada vez el periodo vacacional de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está más cerca, por lo que las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pronto podrán disfrutar de estos días sin clases.

Pese a que el próximo periodo de vacaiones que establece el Calendario Escolar de la SEP coincide con la Semana Santa, este no se otorga debido a esta conmemoración religiosa.

Las fechas del periodo vacacional de marzo y abril coincide con la Semana Santa de este 2026, y muchas familias contemplan estos días para poder planear sus días de descanso con antelación.

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Vacaciones ı Foto: Especial

Inicio de vacaciones de Semana Santa

Para este 2026, el Calendario Escolar 2025-2026 indica que el comienzo del periodo vacacional será el lunes 30 de marzo y concluirá el viernes 10 de abril, mientras que la Semana Santa comienza el domingo 29 de marzo y termina el domingo 5 de abril.

Aunque el inicio del periodo vacacional es hasta el 30 de marzo, previo a esto también se marcan unos días sin clases presenciales, pues el 27 de marzo se tiene programada la junta mensual del Consejo Técnico Escolar.

Además, del 23 al 26 de marzo se tiene programado el registro de comunicación de los resultados de evaluación, por lo que las clases se suspenden desde el lunes 23 y se retoman hasta el lunes 13 de abril.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

Días sin clases en la SEP

Para lo que resta del periodo académico 2025-2026, los días que contempla el Calendario Escolar sin actividades son los siguientes:

Viernes primero de mayo, martes cinco de mayo, y viernes 15 de mayo por suspensión de labores docentes

Viernes 27 de marzo, viernes 29 de mayo, y viernes 26 de junio por juntas del Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria.

Viernes 3 de julio por registro de calificaciones.

Del 23 al 26 de marzo por registro de comunicación de los resultados de evaluación.

Vacaciones ı Foto: Especial

De acuerdo con el calendario de la SEP el fin del ciclo escolar 2025-2026 será el día 15 de julio.

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