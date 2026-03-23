Senado de EU aprueba a Markwayne Mullin para liderar el Departamento de Seguridad Nacional.

El Senado de Estados Unidos ratificó a Markwayne Mullin como secretario de Seguridad Nacional, aprobando que el candidato del presidente Donald Trump tome el control del departamento acosado tras el despido de Kristi Noem.

Mullin, un senador republicano de Oklahoma conocido por su estrecha amistad con Trump, ha intentado presentarse como una mano firme, diciendo que su objetivo como secretario sería sacar al departamento de la portada de las noticias.

Los senadores lo confirmaron con una votación mayoritariamente de línea partidista, 54-45.

La ratificación ocurrió en medio de una reacción pública por las operaciones de aplicación de la ley migratoria y deportaciones masivas de la administración de Donald Trump.

La financiación rutinaria del Departamento de Seguridad Nacional ha caducado desde el 14 de febrero, lo que ha provocado largas esperas en los aeropuertos estadounidenses, ya que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte faltan en lugar de trabajar sin cobrar.

Los demócratas exigen a la administración Trump que realice cambios en las operaciones de aplicación de la ley migratoria tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante las protestas de este año en Minneapolis. Trump ha rechazado la última propuesta y las conversaciones se han estancado.

Aunque el senador Markwayne Mullin llega al cargo tras más de doce años en el Congreso y con la experiencia en gestión de una empresa familiar de fontanería en expansión en Oklahoma, no se le ha visto como una figura clave en los asuntos migratorios.

Es su lealtad a Trump lo que le consiguió el puesto, y no se espera que se aparte del enfoque del presidente. Mullin fue un firme defensor de la agenda migratoria de Trump y de los agentes de ICE antes de ser elegido para el puesto en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“Puedo tener opiniones diferentes con todos en esta sala, pero como secretario de Territorio Interior protegeré a todos”, dijo Mullin durante su audiencia de confirmación.

El primer desafío de Mullin será restaurar la financiación rutinaria al departamento, que ha estado bloqueada desde mediados de febrero, mientras los demócratas exigen restricciones más estrictas.

Con información de AP.

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JVR