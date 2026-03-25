Presume Trump logros con Irán hacia fin de Guerra

Estados Unidos habría trasladado a Irán una propuesta de 15 puntos para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio, en un movimiento que combina presión militar con una apertura diplomática que aún no muestra resultados concretos. De acuerdo con The New York Times, que cita a funcionarios conocedores de las gestiones, el documento fue canalizado a través de Pakistán y contiene líneas generales sobre el programa nuclear iraní, el desarrollo de misiles balísticos y la seguridad del suministro energético.

EL DATO: NEGOCIADORES iraníes no quieren tratar con Jared Kushner, yerno de Trump, y Steve Witkoff, prefieren tratar con JD Vance, el vicepresidente de Estados Unidos.

Entre los objetivos planteados por Donald Trump destacan la degradación total de la capacidad misilística iraní, la destrucción de su industria de defensa, la neutralización de su armada y fuerza aérea, la imposibilidad de desarrollar armas nucleares y la protección de aliados en Oriente Medio.

La iniciativa surge en un contexto marcado por semanas de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, con efectos directos sobre el mercado global de petróleo y gas, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del crudo mundial. Aunque no está claro si Teherán ha evaluado formalmente el plan ni si cuenta con el respaldo de Israel, la propuesta refleja un intento por abrir una vía de salida en medio de la escalada.

DIPLOMACIA Y PRESIÓN. Asimismo, el magnate reveló que Irán le ofreció un “regalo muy grande” vinculado al petróleo y al flujo energético en el estrecho de Ormuz. “Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo”, dijo, sin precisar detalles, pero vinculándolo con la estabilidad del tránsito marítimo. También aseguró que su administración mantiene contactos activos con representantes iraníes. “Estamos en negociaciones en este momento”, declaró, al detallar que participan figuras como el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial, Steve Witkoff. Por su parte, una fuente iraní dijo a CNN ayer que ha habido “acercamiento” entre Estados Unidos y Teherán y que Irán está dispuesto a escuchar propuestas “sostenibles” para poner fin a la guerra.

255 Soldados de EU han resultado heridos en la guerra con Irán

Donald Trump condicionó incluso una pausa en ataques a infraestructura energética iraní a avances en el diálogo, tras anunciar un aplazamiento de cinco días en las ofensivas. En ese contexto, el mandatario estadounidense defendió que los intercambios han sido positivos y subrayó un punto central de su estrategia: impedir que Irán acceda a capacidad nuclear.

“Los puntos uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear”, afirmó. Más aún, sostuvo que, en el marco de estos contactos,

“han acordado que nunca tendrán un arma nuclear”, aunque no dió detalles sobre el alcance de ese supuesto compromiso.

Objetivos militares. La administración de Estados Unidos sostiene que la ofensiva ha debilitado significativamente a Irán. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la operación “ha sido un éxito rotundo: la armada iraní ha sido destruida, su base industrial de defensa ha sido desmantelada”.

Según datos oficiales, los ataques han reducido en 90 por ciento los lanzamientos de misiles contra fuerzas estadounidenses y han destruido 82 por ciento de los lanzadores iraníes. Sin embargo, Irán continúa ejecutando ataques con drones y misiles, lo que evidencia que la capacidad ofensiva no ha sido completamente eliminada.

A pesar de los avances tácticos, varios objetivos estratégicos permanecen sin definirse. La posibilidad de recuperar o destruir el uranio enriquecido en poder de Irán sigue siendo uno de los principales desafíos, dado que implicaría riesgos operativos considerables.

A su vez, el republicano insistió en que Estados Unidos ha logrado una posición de ventaja. “Su armada ya no existe, su fuerza aérea ya no existe”, afirmó, al tiempo que aseguró que su país “ganó la guerra” en términos operativos, aunque el conflicto continúa activo.

Mientras se explora la vía diplomática, Washington mantiene y amplía su presencia militar en la región. El Pentágono prepara el despliegue de al menos mil soldados adicionales de la 82.ª División Aerotransportada, que se sumarán a los cerca de 50 mil efectivos ya estacionados.

Países ajustan energía por petróleo. El alza sostenida de los precios del crudo, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, obliga a gobiernos de distintas regiones a aplicar medidas urgentes para contener su impacto económico y social. Desde Asia hasta Europa, las estrategias combinan controles, subsidios y restricciones al consumo.

Corea del Sur, China, Croacia y Hungría optaron por imponer topes a precios del crudo, en un intento por limitar el encarecimiento interno. Otros países adoptaron posturas más drásticas para enfrentar interrupciones en el suministro.

En Filipinas, el presidente, Ferdinand Marcos Jr., declaró una “emergencia energética nacional”, lo que permitirá implementar acciones coordinadas para mitigar riesgos en la economía. En Pakistán, el primer ministro, Shehbaz Sharif, anunció medidas de austeridad que incluyen cierre de escuelas, restricción de viajes oficiales y esquemas de trabajo remoto.

Sri Lanka estableció un sistema de racionamiento que limita la carga de combustible según el número de matrícula de los vehículos. Indonesia busca incrementar la producción de carbón y también impulsa el trabajo desde casa.

En Europa, Grecia anunció subsidios para combustible y fertilizantes, además de descuentos en transporte marítimo.

LOS PUNTOS uno, dos y tres son: ustedes no pueden tener un arma nuclear, no van a tener un arma nuclear” DONALD TRUMP Presidente de EU



DONALD TRUMP Presidente de EU



GUERRA GOLPEA ECONOMÍAS GLOBALES

LA GUERRA en Irán comienza a reflejarse con fuerza en las principales economías del mundo, según encuestas empresariales difundidas ayer, que evidencian una desaceleración de la actividad y un repunte en las expectativas de inflación impulsadas por el alza energética.

Los datos preliminares de gestores de compras en Estados Unidos, Europa y Japón ofrecen la radiografía más completa hasta ahora del impacto económico tras casi cuatro semanas de conflicto, que ha interrumpido buena parte del suministro energético global. El encarecimiento del petróleo y el gas representa un doble golpe: eleva los precios y frena el crecimiento.

En la zona euro, el crecimiento del sector privado se estancó. El índice PMI cayó a 50.5 en marzo, su nivel más bajo en 10 meses, mientras aumentan los costos y los plazos de entrega. Analistas advierten señales de posible estanflación, con actividad débil y precios al alza. Mientras que en EU mostró un comportamiento similar, con menor confianza empresarial y perspectivas de empleo más débiles. Su PMI compuesto descendió a 51.4, acumulando dos meses a la baja.

En el resto del G7, RU reportó su ritmo más lento en seis meses y Japón moderó su expansión. Además, India registró su crecimiento más débil en tres años.

Redacción