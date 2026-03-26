Donald Trump anuncia que firmará orden para el pago a agentes de TSA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia que firmará una orden para que el Departamento de Seguridad Nacional “pague inmediatamente a nuestros agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), para abordar esta situación de emergencia” en los aeropuertos de ese país.

La medida anunciada por el presidente estadounidense ocurrió después de que un acuerdo para abordar la escasez de personal se estancaba en el Congreso de Estados Unidos.

Los demócratas se han negado a financiar Seguridad Nacional mientras exigen cambios para frenar las operaciones de aplicación de la ley migratoria de Trump. El Senado se paralizó y los senadores, listos para abandonar la ciudad para sus propias vacaciones de primavera, se habían preparado para quedarse toda la noche y llegar a un acuerdo.

En su red social, Donald Trump indicó que la medida aplica para 50 mil trabajadores de seguridad aeroportuaria, mismos que no se han presentado a trabajar provocando afectaciones en los desplazamientos por todo Estados Unidos.

“No es algo fácil de hacer, ¡pero lo voy a hacer!“, agregó el mandatario de la Unión Americana.

🚨Donald Trump anunció que firmará una orden de emergencia para garantizar el pago inmediato a agentes de la TSA, en medio del estancamiento presupuestario que ha afectado operaciones y salarios en aeropuertos. pic.twitter.com/w0llWClWF9 — Azucena Uresti (@azucenau) March 26, 2026

El cierre de financiación, que ya cumple 41 días, ha provocado retrasos en los viajes, pagos no pagados e incluso advertencias de cierre de aeropuertos. Los trabajadores de la TSA se acercan su segundo viernes de pago perdido, con miles negándose a presentarse a trabajar.

Varios aeropuertos de Estados Unidos están experimentando tasas de ausencia superiores al 40 por ciento de trabajadores de la TSA y casi 500 de sus casi 50 mil agentes de seguridad en el transporte han renunciado durante el cierre.

A nivel nacional, más del 11 por ciento de los empleados de la TSA en el horario faltaron al trabajo, según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Eso supone más de 3 mil120 avisos.

Trump, que en gran medida ha dejado el asunto en manos del Congreso para que lo resuelva, advirtió que estaba dispuesto a actuar, incluso amenazó con enviar a la Guardia Nacional a los aeropuertos, además de desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que ahora están revisando las identificaciones de los viajeros — un desarrollo que suscita preocupación.

Con información de AP.

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JVR