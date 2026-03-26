¿Dónde ver el juicio de Nicolás Maduro? Sigue el caso del expresidente de Venezuela

Nicolás Maduro y Cilia Flores durante su comparecencia con los abogados defensores, en imagen de archivo

Esto se sabe sobre la audiencia

El proceso judicial contra Nicolás Maduro en Estados Unidos ha despertado enorme atención internacional, especialmente por su nueva comparecencia ante un tribunal en Nueva York.

Maduro enfrenta un proceso en el tribunal de Nueva York, donde, le pesan hasta cuatro cargos, siendo uno el de narcotráfico. En audiencias previas, ambos se declararon no culpables, mientras la defensa y la fiscalía continúan discutiendo pruebas, financiamiento legal y la posible ruta que seguirá el expediente.

Nicolás Maduro ı Foto: Especial

¿No se transmitirá EN VIVO?

Quienes buscan dónde ver el juicio de Nicolás Maduro deben tomar en cuenta un punto clave: al tratarse de un juicio federal penal en Estados Unidos, no existe transmisión oficial en vivo desde la sala de audiencia.

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Esto se debe a que las reglas de los tribunales federales estadounidenses prohíben, en términos generales, las cámaras, fotografías y la difusión en directo dentro de procedimientos criminales. Además, la política judicial de ese país también establece que los procesos penales normalmente no cuentan con acceso remoto público en tiempo real.

Primera foto de Nicolás Maduro, tras su captura por autoridades de EU ı Foto: AP

¿Cómo seguir el caso?

La manera más cercana de seguir el avance del caso es mediante la cobertura de medios internacionales, reportes de periodistas acreditados y, para consulta formal, a través del sistema judicial federal de documentos y movimientos procesales.

Por ahora, el caso continúa en etapa judicial y todavía no hay certeza sobre cuándo podría llegar a una fase definitiva. Mientras tanto, cada audiencia mantiene el foco sobre uno de los procesos más comentados del ámbito político y judicial internacional, reuniendo a cientos de manifestantes a las afueras del tribunal.

Protestas a las afueras del tribunal de Nueva York ı Foto: Reuters

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LMCT