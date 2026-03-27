¿Cuáles son todos los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en juicio en EU?

El mandatario venezolano enfrenta cargos que lo podrían llevar a la cadena perpetua

El proceso judicial contra Nicolás Maduro sigue en las cortes estadounidenses, consolidándose como uno de los casos de mayor perfil político y criminal en la historia reciente del mundo.

Tras su captura en enero, el sistema de justicia de Estados Unidos continúa con su segunda audiencia celebrada el jueves 26 de marzo en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y su esposa, Cilia Flores comparecieron ante el juez federal Alvin Hellerstein.

¿De qué se le acusa a Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Luego de los avances durante la sesión, la fiscalía presentó algunas de las pruebas recabadas. La defensa de Nicolás Maduro intentó desestimar el caso basándose en argumentos de soberanía e inmunidad, los cuales fueron rechazados por el tribunal.

Nicolás Maduro compadece ante tribunal en Manhattan ı Foto: Reuters

El proceso judicial continúa bajo la misma serie de acusaciones que hay contra el mandatario desde su captura en enero. Los cargos principales presentados por el Departamento de Justicia son:

Conspiración para el Narcoterrorismo: Se le acusa de liderar el “Cártel de los Soles” y colaborar con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el objetivo de atentar contra los Estados Unidos.

Conspiración para importar cocaína: Se señala su participación directa en la introducción de toneladas de esta droga en territorio estadounidense.

Uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos: Se le imputa el manejo de este armamento en apoyo a las conspiraciones de narcoterrorismo y facilitar la importación de estupefacientes.

Conspiración para la posesión de armas de guerra: Cargo adicional por la adquisición y distribución de armamento bélico en pro de grupos criminales.

La justicia de Estados Unidos formalizó cargos contra Nicolás Maduro por el intercambio de documentos oficiales con grupos irregulares de México. El expediente confirma la entrega de pasaportes diplomáticos venezolanos a integrantes del crimen 🚔🛑⚖️ #NicolasMaduro pic.twitter.com/usByZP1jXa — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2026

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Nicolás Maduro?

En caso de que el mandatario venezolano a encontrado culpable de estos cargos federales, las penas establecidas son de las más severas del sistema judicial de Estados Unidos. Estas penas indican una nula posibilidad para volver a pisar tierras venezolanas, apuntando a una cadena perpetua en el país norteamericano.

Tan solo el cargo por conspiración de narcoterrorismo conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. Lo mismo ocurre en los cargos de uso y posesión de armamento, los cuales tienen una pena mínima de 30 años y la misma pena máxima. En conjunto, la pena más baja a la que puede aspirar Nicolás Maduro es de 50 años.

La comparecencia de este jueves fue una antesala para lo que sigue en el calendario legal del juicio, los próximos pasos se centran en la preparación de juicio oral, por lo que aún se esperan meses antes de confirmar la condena que recibirá Nicolás Maduro.