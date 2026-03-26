Nicolás Maduro comparece ante tribunal en Estados Unidos

Protestas a las afueras del tribunal de Nueva York donde comparece Maduro

A más de dos meses de su captura

A más de dos meses de su captura, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro acudió ante un tribunal de Manhattan para comparecer por los cargos de narcotráfico que pesan sobre él.

Maduro, de 63 años, y su esposa Cilia Flores, de 69, se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan, entre ellos el de conspiración para cometer narcoterrorismo, y permanecen encarcelados en Brooklyn a la espera del juicio.

Han solicitado al juez de distrito estadounidense Alvin Hellerstein que desestime los cargos, argumentando que su incapacidad para contar con fondos públicos venezolanos interfiere con su derecho a tener un abogado de su elección, amparado por la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Maduro enfrenta cuatro cargos por delitos graves, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo, que penaliza el tráfico de drogas para financiar actividades que Estados Unidos considera terrorismo.

A las afueras del tribunal se han reunido manifestantes en contra y a favor del expresidente de Venezuela sin que hasta el momento se reporten enfrentamientos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT