Israel frena ataque a objetivos de Netanyahu

TEL AVIV RETIRÓ ayer de su lista de objetivos al canciller iraní, Abbas Araqchi, y al presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, tras gestiones de Pakistán que derivaron en presión de Washington para evitar un ataque, según una fuente paquistaní citada por Reuters. De acuerdo con la fuente, autoridades de Islamabad advirtieron a Estados Unidos que la eliminación de ambos funcionarios dejaría sin interlocutores a cualquier intento de negociación con Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en febrero pasado. ı Foto: Reuters

En respuesta, Washington habría pedido a Israel abstenerse de ejecutar la operación. “Si también los eliminaban, no habría nadie más con quien hablar”, señaló la fuente. Por su parte, el gobierno israelí, encabezado por Bernjamin Netanyahu, no emitió una postura oficial. El portavoz militar se limitó a afirmar que existe un proceso riguroso antes de cada operación, sin detallar posibles objetivos.