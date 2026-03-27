Jair Bolsonaro sale del hospital para seguir condena bajo arresto domiciliario

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este viernes de un hospital en Brasilia y trasladado a su residencia, donde continuará su condena de 27 años bajo un esquema de arresto domiciliario por motivos de salud, de acuerdo con agencias internacionales.
De acuerdo con reportes de Reuters y AP, la medida fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal, luego de que el juez Alexandre de Moraes concediera al exmandatario un permiso temporal de 90 días, sujeto a revisión médica al término de ese periodo.
Bolsonaro, de 71 años, había sido hospitalizado el pasado 13 de marzo tras presentar un cuadro de neumonía aguda, lo que derivó en su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.
Poder Judicial de Brasil concede prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro
Según informó su equipo médico, su evolución reciente ha sido favorable y sin complicaciones, lo que permitió su salida del hospital DF Star en la capital brasileña.
Al respecto, el médico Brasil Caiado señaló que la recuperación del exmandatario ha sido la esperada, aunque se prevé que regrese al hospital a finales de abril para someterse a una cirugía de hombro.
A propósito, el exgobernante arrastra diversos problemas de salud desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, lo que ha derivado en múltiples hospitalizaciones.
Por otro lado, el exmandatario cumplía su condena en prisión desde noviembre, luego de ser declarado culpable de conspirar para un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
De esta forma, Bolsonaro continuará el cumplimiento de su sentencia desde su domicilio, ubicado en el barrio Jardim Botânico de Brasilia, donde reside junto a su familia.
Las autoridades judiciales evaluarán nuevamente su situación al concluir el periodo establecido, a fin de determinar si procede una prórroga del arresto domiciliario o su regreso al régimen penitenciario.
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