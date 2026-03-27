Jair Bolsonaro sale del hospital para seguir condena bajo arresto domiciliario

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue dado de alta este viernes de un hospital en Brasilia y trasladado a su residencia, donde continuará su condena de 27 años bajo un esquema de arresto domiciliario por motivos de salud, de acuerdo con agencias internacionales.

De acuerdo con reportes de Reuters y AP, la medida fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal, luego de que el juez Alexandre de Moraes concediera al exmandatario un permiso temporal de 90 días, sujeto a revisión médica al término de ese periodo.

Jair Bolsonaro cumplirá su condena en su domicilio bajo vigilancia judicial durante al menos 90 días. ı Foto: Reuters

Bolsonaro, de 71 años, había sido hospitalizado el pasado 13 de marzo tras presentar un cuadro de neumonía aguda, lo que derivó en su ingreso a la unidad de cuidados intensivos.

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Según informó su equipo médico, su evolución reciente ha sido favorable y sin complicaciones, lo que permitió su salida del hospital DF Star en la capital brasileña.

🚨URGENTE - Bolsonaro acaba de chegar em sua residência para cumprir prisão domiciliar pic.twitter.com/REl8exGWgY — SPACE LIBERDADE  (@NewsLiberdade) March 27, 2026

Al respecto, el médico Brasil Caiado señaló que la recuperación del exmandatario ha sido la esperada, aunque se prevé que regrese al hospital a finales de abril para someterse a una cirugía de hombro.

A propósito, el exgobernante arrastra diversos problemas de salud desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en 2018, lo que ha derivado en múltiples hospitalizaciones.

Los familiares de Jair Bolsonaro reportan un declive en el estado físico del antiguo líder brasileño dentro del Complejo Penitenciario de Papuda. El político cumple una sentencia de 27 años por actos contra el orden democrático en Brasilia 🏥🇧🇷📉 #JairBolsonaro #Brasil… pic.twitter.com/Hg4Ug5WlLr — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 19, 2026

Por otro lado, el exmandatario cumplía su condena en prisión desde noviembre, luego de ser declarado culpable de conspirar para un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

De esta forma, Bolsonaro continuará el cumplimiento de su sentencia desde su domicilio, ubicado en el barrio Jardim Botânico de Brasilia, donde reside junto a su familia.

Las autoridades judiciales evaluarán nuevamente su situación al concluir el periodo establecido, a fin de determinar si procede una prórroga del arresto domiciliario o su regreso al régimen penitenciario.

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