Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron ‘sanos y salvos’: EU

Estados Unidos afirmó que los dos veleros que partieron de México la semana pasada con destino a Cuba, con ayuda humanitaria, llegaron “sanos y salvos”.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó este viernes que las embarcaciones que transportaban ayuda humanitaria para la isla desde México y que se habían dado por desaparecidos fueron localizados y han “transitado con seguridad” hasta la isla.

“La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba”, declaró a la AFP un vocero, Anthony Randisi, en un comunicado.

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Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que continuaba la operación de búsqueda y rescate de las embarcaciones que partieron el 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

“Se sigue en búsqueda. Había un barco, hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros dos pequeños buques. Ese mismo barco les estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda”, relató Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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FGR