Irán rechaza ultimátum de Trump para reabrir Estrecho de Ormuz; es una acción ‘inútil y estúpida’

El mando militar central de Irán rechazó el ultimátum que fijó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz, a lo que se refirió como una “acción inútil nerviosa, y estúpida”.

Así lo expresó el coordinador adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Alí Abdulahi, en un mensaje difundido a medios estatales iraníes y recogido por agencias internacionales.

En el mismo, se refirió al ultimátum de Trump como una medida “inútil, nerviosa, desbalanceada y estúpida”.

Más temprano, el presidente estadounidense advirtió que, si Irán no llegaba a un acuerdo con la Casa Blanca o, en su defecto, reabría el Estrecho de Ormuz, “desataría un infierno” sobre el país persa.

“Remember when I gave Iran ten days to MAKE A DEAL or OPEN UP THE HORMUZ STRAIT. Time is running out - 48 hours before all Hell will reign down on them. Glory be to GOD!” - President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/cVb7leFmAv — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2026

A propósito, Alí Abdulahi respondió que, si su nación recibe más ataques, contraatacará “sin restricciones” la estructura estadounidense e israelí, por lo que las acciones que tome Trump contra Irán, en lugar de disuadir el conflicto, aumentarían la tensión.

“En caso de ataque del enemigo estadounidense-sionista, atacaremos sin restricciones la infraestructura empleada por el ejército terrorista estadounidense y la infraestructura del régimen sionista", dijo el general iraní.

🔴 Irán rechaza ultimátum de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz.



El mando militar iraní desestimó la amenaza de atacar infraestructura clave si no se alcanza un acuerdo en 48 horas y calificó el mensaje como una postura “nerviosa” y “equivocada”.



📹@EarthXPress pic.twitter.com/MGZiRB8eSc — Azucena Uresti (@azucenau) April 4, 2026

Contrario a lo que dijo el presidente estadounidense, Alí Abdulahi aseguró que, en caso de que este escenario se cumpla, quienes sufrirán el verdadero “infierno” serán los estadounidenses.

“Desde el inicio de la guerra impuesta hemos hecho todo lo que hemos dicho. El significado de este sencillo mensaje es que se abrirán para usted las puertas del Infierno”, dijo el alto mando iraní, dirigiéndose a Trump.

Alí Abdulahi recordó que Trump, a quien se refirió como un “belicista”, ha sufrido “sucesivas derrotas”, y que Irán no se rendirá en el conflicto contra la potencia norteamericana.

Be polite and pass. pic.twitter.com/afXK3ExWsM — Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) April 4, 2026

El intercambio de acusaciones ocurre mientras permanece el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que este fin de semana registró un episodio particular cuando las fuerzas del país persa derribaron dos aviones del Ejército de Washington, una baja pocas veces vista para la potencia norteamericana.

Trump, sin hacer un juicio de valor sobre este episodio, dijo que el mismo no afecta los diálogos que está sosteniendo con Irán, pues, aclaró, “así es la guerra y estamos en guerra”.

Entre las condiciones que pide Trump a Irán está la reapertura del Estrecho de Ormuz, en lo cual el país persa no ha cedido, aunque reportes internacionales aseguran que se ha permitido el paso para buques con ayuda humanitaria, decisión que no ha sido verificada de manera independiente.

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