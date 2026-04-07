Trump declara ‘victoria total y completa’ tras acuerdo de alto al fuego con Irán

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el 6 de abril de 2026.

Donald Trump declaró que Estados Unidos había logrado una “victoria total y completa” contra Irán, después de alcanzar un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, y de cara a las negociaciones bilaterales que tendrán lugar a partir del 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán.

“Victoria total y completa. 100 por ciento. No hay duda al respecto”, dijo este martes el presidente republicano en entrevista con la agencia de noticias AFP.

Trump evitó hablar sobre sus reiteradas amenazas de destruir la infraestructura civil de Irán, y se limitó a responder “tendrás que ver”, luego de que, horas antes, amagó con la muerte de “toda una civilización” .

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Recordó que Irán presentó a Estados Unidos una propuesta de 10 puntos para poner fin la guerra, que consideró “una base viable para la negociación”. Por separado, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, confirmó la tregua y señaló que las negociaciones también partirán del acuerdo de 15 puntos que Estados Unidos presentó hace dos semanas.

“Hemos coincidido en casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo“, agregó Trump más temprano sobre ambas propuestas.

Statement on behalf of the Supreme National Security Council of the Islamic Republic of Iran: pic.twitter.com/cEtBNCLnWT — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 7, 2026

Por otra parte, Trump insistió en que el material nuclear iraní estaría contemplado en cualquier acuerdo de paz , según sus declaraciones a AFP.

“Eso se solucionará perfectamente, de lo contrario no habría llegado a un acuerdo”, dijo, sin ofrecer detalles sobre el destino de las reservas de uranio, uno de los objetivos de Estados Unidos para impedir que Irán desarrolle armas nucleares.

Paralelamente, en su plataforma Truth Social, el mandatario aseguró que fue “un gran día para la paz mundial”, y en un tono conciliador, sugirió una posible “Edad de Oro” para Medio Oriente, pese a que previamente había advertido que haría retroceder a Irán a la “Edad de Piedra”.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos ayudará a “descongestionar” el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, ya que el acuerdo con Irán contempla la reapertura “completa, inmediata y segura” de la estratégica vía por la que hasta antes del conflicto circulaba 20 por ciento del suministro mundial de petróleo.

“Se ganará mucho dinero. Irán podrá comenzar el proceso de reconstrucción. Estaremos abasteciendo con suministros de todo tipo y simplemente ‘permaneceremos cerca’ para asegurarnos de que todo salga bien. Tengo confianza en que así será“, escribió.

Declaración de Donald Trump sobre el acuerdo con Irán, en su plataforma Truth Social. ı Foto: Truth Social, @realDonaldTrump

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cehr