De acuerdo a medios iraníes

Irán suspende paso por el estrecho de Ormuz tras ataque en Líbano

Irán suspendió la navegación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz luego del ataque de Israel al Líbano

Imagen temática del estrecho de Ormuz.
Imagen temática del estrecho de Ormuz. Foto: AP
Por:
Agencias .

Irán suspendió la navegación de buques petroleros por el estrecho de Ormuz luego del ataque de Israel al Líbano, que causó “decenas de muertos y cientos de heridos”, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés y medios iraníes.

“El paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz ha sido detenido tras los ataques de Israel al Líbano”, indicó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

“En una escalada muy grave, aviones de guerra israelíes lanzaron una ola de ataques aéreos simultáneos contra varias zonas libanesas” que han provocado “decenas de mártires y cientos de heridos”, afirmó el ministerio de Salud libanés en un comunicado en el que precisa que se trata de un saldo provisional.

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FGR

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