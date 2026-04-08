¿Quién es Ximena Lincolao, la ministra agredida por estudiantes de la universidad Austral?

La visita de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, a la Universidad Austral de Chile (UACh) en Valdivia, que debía ser un acto de celebración por el inicio del año académico, se transformó este miércoles en un escenario de violencia y tensión política.

La secretaria de Estado fue blanco de agresiones físicas y verbales por parte de grupos de manifestantes, en un incidente que demuestra la polarización que atraviesa el país.

Lincolao, una figura emblemática por ser la primera mujer mapuche en ocupar un ministerio en la historia de Chile, se vio obligada a interrumpir su agenda oficial tras ser increpada duramente por estudiantes y activistas.

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Primera mujer mapuche en ejercer el cargo de ministra en la historia de Chile ı Foto: Redes sociales

La agresión en la UACh

Lo que inició como una serie de manifestaciones en contra de la administración central se tornó violento durante la tarde. La ministra se encontraba en el recinto para participar en actividades oficiales cuando la situación escaló.

El ataque se produjo en medio de consignas políticas, cuando un grupo de manifestantes comenzó a agredir a la ministra y a su equipo, una persona le lanzó agua directamente al rostro a la secretaria de Estado.

Ante la agresión, los registros de video captaron cómo el personal de seguridad tuvo que resguardar a Lincolao, quien se vio forzada a correr hacia su vehículo oficial bajo una lluvia de insultos y objetos.

Como consecuencia inmediata de esta falta de seguridad, el equipo ministerial decidió abandonar la región de Los Ríos de forma anticipada, cancelando todas las actividades que estaban programadas en el establecimiento.

⚠️⚠️⚠️ URGENTE / Ministra de Ciencias Ximena Lincolao *es agredida y rociada con agua* en la UAChhttps://t.co/LwPXOLeIai pic.twitter.com/pSUGrSpKee — APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) April 8, 2026

¿Quién es Ximena Lincolao?

Más allá del lamentable incidente, Ximena Fabiola Lincolao Gates representa una de las mentes brillantes del gabinete actual. Su historia es un relato de éxito, tras emigrar a Estados Unidos en 1997 con recursos limitados, trabajó como niñera mientras aprendía inglés, iniciando una trayectoria que la llevó al mundo tecnológico en Washington D.C.

Es cofundadora de Phone2Action, una plataforma de incidencia política de enorme éxito, y posee un doctorado por la Universidad George Washington.

Desde el 11 de marzo de 2026, lidera los esfuerzos de ciencia en Chile, abogando por la transformación digital.

El ataque en Valdivia ha sido condenado por diversos sectores, quienes resaltan que agredir a una mujer con su trayectoria es un golpe al progreso y a la representación de los pueblos originarios en las esferas más altas del poder público chileno.

Por ahora, el Gobierno no ha anunciado acciones legales adicionales contra los responsables identificados en los videos.