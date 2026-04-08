¿Qué pasó con la guerra de Irán hoy 8 de abril?

Por la tarde del martes el presidente estadounidense, Donald Trump realizó una publicación en la que señaló que los acuerdos entre Estados Unidos e Irán se encontraban muy avanzados.

Por medio de la red social Truth Donald Trump apuntó que el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir, de Pakistán le pidieron detener “la fuerza destructiva que se enviará esta noche a Irán.”

Asimismo, apuntó que el cese a los bombardeos y ataques durante dos semanas se daría siempre y cuando la República Islámica de Irán aceptara la apertura “completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz.”

Publicación de Donald Trump 7 de abril ı Foto: Redes Sociales

Precisó que el alto al fuego será bilateral, pues “ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares”, y se está trabajando de manera avanzada en un acuerdo definitivo de la paz a largo plazo con Irán y en Oriente Medio.

En ese sentido, dijo que Irán les envió una propuesta con 10 puntos, por lo que consideró que estos son una base viable para la negociación entre ambos países, por lo que el periodo de dos semanas será la puerta para que puedan concretar un acuerdo.

Guerra de Irán hoy 8 de abril

Pese al comunicado emitido este 7 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la mañana de este miércoles se registró un ataque de Israel al Líbano, lo que deribó en que Irán suspendiera la navegación de los buques petroleros por el Estrecho de Ormuz.

Israel realizó ataques aéreos de manera simultánea en varias zonas del Líbano, lo que provocó la muerte de al menos 89 personas, sumando además 722 personas heridas; de acuerdo con el ministerio de Salud libanés.

Durante ataques previos las Fuerzas de Defensa israelíes emitían advertencias de evacuación; sin embargo, las zonas atacadas durante este miércoles se encuentran fuera de estos perímetros, pues presuntamente se atacaron centros de mando y control del grupo Hezbollah.

Personal de emergencias permanece entre los escombros en el lugar de un ataque aéreo israelí en el barrio de Corniche al-Mazraa de Beirut el 8 de abril de 2026 ı Foto: AFP

Por medio de un video publicado en redes sociales, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que las operaciones en contra de Hezbollah continuarán siempre y cuando estos continúen amenazando a sus civiles.

Precisaron que como parte de la operación León Rugiente este miércoles se alcanzaron 100 objetivos militares ubicados a lo largo del Líbano en un minuto.

“Entre los objetivos se encuentran centros de mando, infraestructura de misiles y activos utilizados por la Fuerza Radwan” informaron, mientras que aseguran que Hezbollah se ha establecido en vecindarios civiles del Líbano.

Israel lanza ataques aéreos a gran escala contra Beirut y varias zonas del Líbano ı Foto: ANSA

“El uso de civiles como escudos humanos forma parte de la estrategia de Hezbollah” informan en el video, asegurando que este brazo paramilitar musumán “arrastró al Líbano a esta guerra, y ahora intenta extender este peligro a aún más comunidades.”

Seguiremos operando contra Hezbolá mientras continúe amenazando a nuestros civiles. pic.twitter.com/QsuznQbaNL — FDI (@FDIonline) April 8, 2026

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