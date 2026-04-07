Israel ignora alto al fuego con Irán y mantiene ataques en Líbano contra Hezbolá

Israel continuará su ofensiva contra Líbano, informó la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, al desestimar uno de los puntos planteados por Irán para poner fin a la guerra con Estados Unidos en la región de Medio Oriente.

Aunque el premier respaldó la decisión de Donald Trump de suspender durante dos semanas el conflicto con Irán, aclaró que la tregua no incluye los ataques contra militantes de Hezbolá.

En un breve comunicado, añadió que el alto el fuego está condicionado a la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz y al cese todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y sus aliados de la región, quienes, sostuvo, apoyarán los objetivos estadounidenses en las negociaciones bilaterales previstas para el viernes 10 de abril en Islamabad, capital de Pakistán.

“Israel también apoya el esfuerzo de Estados Unidos para garantizar que Irán ya no represente una amenaza nuclear, de misiles y terrorista”, añadió.

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cehr