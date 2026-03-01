Israel bombardea Líbano en respuesta a ataques aéreos de Hezbolá

Israel lanzó un ataque a Beirut, capital de Líbano, en respuesta a Hezbolá.

En el tercer día del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, la nación judía atacó Beirut, la capital del Líbano, después de que el grupo Hezbolá lanzara misiles a través de la frontera a primera hora del lunes, tiempo local.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) informaron que respondieron al ataque y que, como parte de la “Operación Rugido del León”, llevaban acabo una ofensiva contra objetivos de Hezbolá “en todo el Líbano”.

A través de su canal de Telegram, el ejercito israelí informó que llevó a cabo un ataque “con precisión” contra líderes de Hezbolá en Beirut durante la madrugada del lunes.

TE RECOMENDAMOS: Ante escalada de conflicto Reino Unido permitirá que Estados Unidos utilice sus bases en ofensiva contra Irán

La milicia libanesa atacó el país vecino en represalia por la muerte del líder supremo Alí Jameneí, tras un ataque conjunto por Israel y Estados Unidos.

Durante la ofensiva, ambas naciones impactaron una escuela primaria femenina, llamada Shajareh Tayyebeh. Hasta el momento se reportan al menos 148 niñas asesinadas sólo en ese centro escolar ubicado en Minab, una ciudad de la provincia de Hormozgan al sur de Irán.

El jefe del Estado Mayor de Israel advirtió que Hezbolá “pagará un alto precio” y llamó a los habitantes de Líbano a desalojar la ciudad.

Era la primera vez en más de un año que Hezbolá reclamaba un ataque contra Israel, desde el alto el fuego que puso fin en 2024 a los dos meses de guerra que libraron y durante el que Tel Aviv ha seguido bombardeando casi a diario.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr