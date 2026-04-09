Diferencia sobre inclusión de Líbano tambalea tregua y apertura de Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó ayer que las violaciones a puntos clave del plan presentado por Teherán para negociar el fin de la guerra con Estados Unidos hacen “irrazonable” tanto el alto al fuego como cualquier proceso de diálogo.

“La base sólida con la que negociar ha sido abierta y claramente violada antes incluso de que las negociaciones comiencen. Ante esta situación, un alto al fuego bilateral o las negociaciones son irrazonables”, sostuvo en un mensaje difundido en redes sociales.

Aspecto del ataque israelí en Beirut, ayer ı Foto: Reuters

El dirigente iraní subrayó que la desconfianza hacia Washington es “histórica” y responde a reiteradas violaciones de compromisos. Indicó que, de los puntos planteados por Teherán, entre ellos no fabricar armas nucleares, el levantamiento de sanciones y la compensación por daños, al menos tres han sido incumplidos, especialmente el que contemplaba la extensión del alto al fuego a Líbano.

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El Dato: Hezbolá dijo hoy que lanzó cohetes contra Israel en respuesta a supuestas violaciones del alto al fuego.

En esa misma línea, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió que Estados Unidos debe definir su postura frente al conflicto. “Las condiciones del alto al fuego entre Irán y Estados Unidos son claras y explícitas: Estados Unidos debe elegir entre el alto al fuego o la continuación de la guerra a través de Israel. No puede tener ambas cosas”, afirmó.

Abbas Araqchi señaló además que “el mundo es testigo de las masacres en Líbano”, en referencia a los bombardeos que dejaron más de 100 muertos y cientos de heridos en un solo día, según a utoridades libanesas.

Ataques a país aliado. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron una ofensiva a gran escala en territorio libanés, que describieron como la mayor desde el inicio del conflicto. De acuerdo con el propio Ejército, se atacaron más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá en una operación que incluyó el lanzamiento de unas 160 bombas en pocos minutos. Los ataques alcanzaron diversas zonas, incluida Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del país. El Ministerio de Salud libanés informó que más de 250 personas murieron y más de mil resultaron heridas tras la ofensiva.

160 ataques lanzó Israel en un lapso de 10 minutos

Un testigo en Beirut relató: “Vi la explosión, fue muy fuerte, y hubo niños muertos”. A su vez, ambulancias y equipos de emergencia se desplegaron en distintas zonas afectadas, mientras decenas de civiles abandonaban áreas atacadas.

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel defendió la continuidad de operaciones y responsabilizó al Gobierno libanés por no desarmar a Hezbolá. “No desarmaron a Hezbolá. No impidieron que ataque a Israel. Ahora debemos hacerlo nosotros”, señaló en un comunicado.

POSTURA DE DONALD TRUMP. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que los ataques en Líbano constituyen una “escaramuza aparte” que no forma parte del acuerdo de cese al fuego con Irán. “Ellos no estaban incluidos en el acuerdo”, afirmó al referirse a Hezbolá.

182 personas murieron ayer en Líbano, dijo el Ministerio de Salud

Donald Trump insistió en que el objetivo de Washington es avanzar hacia un acuerdo que limite el programa nuclear iraní. Aseguró que su administración trabajará para que Teherán no enriquezca de uranio, al tiempo que se negocia el alivio de sanciones.

Por su parte, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, calificó como un “malentendido” la discrepancia sobre el alcance del alto al fuego. “Los altos al fuego siempre son complicados”, afirmó, al señalar que las tensiones posteriores al anuncio son habituales.

J.D. Vance advirtió además que sería “una tontería” poner en riesgo las negociaciones por la situación en Líbano, al considerar que ese frente no forma parte del acuerdo entre Washington y Teherán.

SEÑALAMIENTOS Y CONDICIONES. Irán denunció también violaciones del cese al fuego en su propio territorio, incluido un ataque a una refinería en la isla de Lavan y la interceptación de un dron en la ciudad de Lar. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier incursión será considerada una violación del acuerdo y recibirá una respuesta “firme y contundente”.

Además, Teherán condicionó su participación en las negociaciones previstas en Islamabad a que el alto al fuego se aplique también en Líbano.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador en el proceso, instó a las partes a respetar la tregua. “Se han registrado violaciones del alto al fuego… esto socava el espíritu del proceso de paz”, señaló.

Shehbaz Sharif sostuvo que el acuerdo incluye a todas las partes y sus aliados, aunque esta interpretación fue rechazada por Israel y Estados Unidos.

Mientras tanto, las autoridades estadounidenses reiteraron que en cualquier negociación insistirán en que Irán entregue su material nuclear, detenga el enriquecimiento de uranio y limite su programa de misiles balísticos.

Pakistán media el diálogo

Por Redacción

EL PRIMER ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó ayer la participación de Irán en las conversaciones de paz con Estados Unidos que se celebrarán en Islamabad tras sostener una llamada con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Shehbaz Sharif agradeció a Teherán por aceptar la mediación paquistaní, y destacó la disposición de ambas partes para avanzar hacia un acuerdo que permita restablecer la estabilidad regional. Según indicó, Irán reafirmó su asistencia a las negociaciones del sábado y reconoció el papel diplomático de Islamabad.

Un partidario del Gobierno iraní corea consignas, ayer. ı Foto: AP

El Gobierno paquistaní ha sido clave en la construcción de una tregua temporal de dos semanas que incluye un alto al fuego inmediato en distintos frentes. No obstante, Israel ha rechazado que este acuerdo contemple sus operaciones en Líbano, lo que añade tensión al proceso.

El mandatario paquistaní invitó a las delegaciones a continuar el diálogo el próximo 10 de abril en la capital, con la expectativa de alcanzar un acuerdo definitivo. Además, agradeció el respaldo de países como China, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Qatar.

Señaló que la mediación casi fracasa por un ataque iraní contra una planta energética saudí.

Magnate recrudece críticas contra OTAN

Por Redacción

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó sus críticas contra la OTAN al asegurar que la alianza “no estuvo ahí” cuando la necesitó y que tampoco lo estará en el futuro, tras reunirse en la Casa Blanca con su secretario general, Mark Rutte.

El magnate lanzó el señalamiento a través de su red Truth Social, donde también hizo referencia a Groenlandia, en alusión a las tensiones con aliados europeos que rechazaron sus intentos de tomar control sobre la isla. El mensaje fue publicado después de un encuentro privado que se prolongó cerca de dos horas y del cual no se han revelado detalles oficiales.

Donald Trump (izq.) y Mark Rutte (der.), en la Casa Blanca, ayer. ı Foto: AP

Por su parte, Mark Rutte reconoció que Donald Trump se mostró “claramente decepcionado” con la alianza, aunque afirmó que durante la reunión se mantuvo receptivo a los argumentos sobre el contexto internacional, en particular la guerra con Irán. Admitió que no todos los países europeos cumplieron sus compromisos, lo que, dijo, explica el malestar del presidente.

El secretario general evitó pronunciarse sobre una posible salida de EU de la OTAN, aunque señaló que la organización atraviesa una etapa de “transformación” y buscan responsabilidades en defensa.

Israel ataca refinería

Por Redacción

LA COMPAÑÍA Nacional de Petróleo de Irán denunció ayer un “cobarde ataque” contra su refinería en la isla de Lavan, en el golfo Pérsico, apenas horas después de la entrada en vigor del cese al fuego con Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Mehr, el incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas locales y provocó un incendio en las instalaciones. Aunque no se reportaron víctimas, equipos de emergencia trabajan para controlar las llamas.

Incendio en una refinería de petróleo iraní en Lavan, ayer. ı Foto: Captura de video

La empresa aseguró que el suministro de combustible no ha sido afectado, pero pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y optar por el transporte público mientras se estabiliza la situación.

A su vez, la Guardia Revolucionaria iraní informó que derribó un dron Hermes 900 en la ciudad de Lar, en la provincia de Fars. El organismo calificó el hecho como una violación del alto al fuego, y advirtió que cualquier incursión aérea será considerada una ruptura de la tregua.

Autoridades militares subrayaron que responderán de forma “firme y contundente” ante nuevos incidentes, lo que eleva la tensión al acuerdo recién alcanzado.

Hay confusión por el plan de 10 puntos de Irán

› Redacción

EL ANUNCIO de un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán abrió un nuevo frente de incertidumbre diplomática, luego de que surgieran versiones contradictorias sobre el plan de paz que serviría como base para las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que Washington recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Teherán que consideró una “base viable para negociar”. Sin embargo, horas después, la versión difundida por autoridades iraníes difería de la mencionada, según confirmó un funcionario de la Casa Blanca.

La confusión se profundizó cuando Donald Trump criticó públicamente las declaraciones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que proclamó una victoria en el acuerdo. Calificó el comunicado como “fraude” y cuestionó la difusión de versiones que, según dijo, no forman parte de las reales.

Personal de emergencia en Al-Mazraa, Beirut, ayer. ı Foto: Reuters

A través de su red Truth Social, afirmó que múltiples documentos y propuestas son difundidos por personas ajenas al proceso, a quienes describió como “estafadores” o “charlatanes”. Subrayó que sólo existe un conjunto de puntos aceptables para EU, los cuales se negocian de manera privada.

El plan presentado por Irán incluye demandas, como el cese total de ataques contra su territorio y sus aliados regionales, la retirada de fuerzas estadounidenses, el levantamiento de sanciones y compensaciones económicas. También contempla la regulación del tránsito en el estrecho de Ormuz, así como el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio.

Entre los puntos destacados figura el compromiso de no desarrollar armas nucleares y la posibilidad de avanzar en acuerdos de paz regionales. Además, plantea que cualquier acuerdo final sea respaldado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Precios del petróleo se desploman; mercados capitales, con aumentos

› Por Cuahutli R. Badillo

Los precios del crudo se desplomaron tras el cese al fuego de la guerra en Irán, mientras que los mercados de capitales americanos mostraron ganancias en la sesión de ayer; analistas señalaron que la tregua es un alivio, pero se percibe fragilidad porque aún persisten ataques en el Líbano, no se ha reabierto el estrecho de Ormuz y si en las próximas dos semanas se inicia una batalla diplomática entre los países en conflicto, la caída del petróleo se revertirá.

El precio de la mezcla Brent finalizó la sesión con un desplome de 11.50 por ciento y se ubicó en 96.70 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) registró una contracción de 14.30 por ciento para cerrar en 96.80 dólares por barril en comparación de la jornada del lunes, de acuerdo con datos de Investing.com, al cierre de esta edición.

El Dato: La caída del costo del WTI es la mayor desde el 27 de abril de 2020 cuando bajó 24.56%. Aunque se mantiene elevado respecto al 27 de febrero, día previo a la guerra.

Además, el costo de la Mezcla Mexicana de Exportación se derrumbó 15.97 por ciento al cotizar en 89.91 dólares por barril, luego de que en la sesión del lunes se ubicó en 106.89 dólares por barril.

Los mercados de capitales americanos finalizaron la sesión con ganancias significativas, el S&P/BMV IPC tuvo un incremento de 2.47 por ciento o mil 692.54 unidades para quedar en 70 mil 221.76 puntos. El Dow Jones aumentó 2.85 por ciento o mil 325.46 puntos; S&P 500, 2.51 por ciento y 166.11 unidades y el Nasdaq, 2.80 por ciento y 617.15 unidades.

En este contexto, el peso mexicano finalizó la sesión con una apreciación de 1.49 por ciento o 26.4 centavos para ubicarse en 17.44 pesos por dólar con un tipo de cambio mínimo de 17.3595 pesos por dólar y un máximo de 17.7608 pesos por billete verde, la ganancia de la moneda fue por un mayor apetito al riesgo tras la pausa de la guerra.

El Tip: El brent muestra un alza de 33.06 por ciento respecto al precio de referencia previo al inicio del conflicto bélico entre Irán y EU.

“A pesar de que el mercado reaccionó con optimismo, persiste la duda sobre la estabilidad del cese al fuego, pues durante el día continuaron los ataques y hay señales de que el acuerdo anunciado ayer por la tarde, podría ser frágil”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

La analista sostuvo que Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que la guerra no había terminado y que su Gobierno podría reanudarla cuando sea necesario; además, continuaron los ataques en el Líbano, situación que podría provocar una respuesta por parte de Irán.

Asimismo, Irán anunció que limitará el cruce de buques en el estrecho de Ormuz y cobrará por cada navío que ingrese; en ese sentido, Siller Pagaza destacó que no se puede decir que el flujo de energéticos y de mercancías regresó a la normalidad, “previo al comienzo del conflicto, el cruce diario de embarcaciones rondaba 140, por lo que el cruce se mantendrá por debajo del 10 por ciento de lo que era habitual”.

41.67 por ciento se incrementó la Mezcla Mexicana en el último mes

Por su parte, Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants, añadió que el mercado financiero mundial vivió “una de sus jornadas más eufóricas y volátiles del año” debido a que los inversores abandonaron el “miedo extremo” debido a la tregua pactada entre Irán, Estados Unidos e Israel y mediada por Pakistán, en donde se espera la reapertura del estrecho de Ormuz.

Pese al cese al fuego en Medio Oriente, la analista destacó que si en las próximas dos semanas se configura una batalla diplomática hostil entre las naciones involucradas y “si los buques no logran transitar sin interferencias de la Marina iraní, el desplome del petróleo se revertirá rápidamente”.

A su vez, para el área de Estudios Económicos de BBVA México, el paro temporal del conflicto bélico beneficiará a la economía mundial y también a la mexicana, ya que se espera que con la tregua se reduzcan los precios de energéticos, fertilizantes y alimentos.

2.09 por ciento fue el incremento en la bolsa Bovespa de Brasil

“Creemos que el anuncio de la tregua en Medio Oriente es una muy buena noticia para la economía global… Nos parece que es muy positivo que no se haya escalado el conflicto. Hay un reconocimiento de que esto estaba haciendo un daño muy grande a la economía global. Es cierto, todavía no se resuelve el conflicto, pero esperamos que pueda resolverse, en la medida en que el estrecho de Ormuz siga abierto creemos que habrá mejores condiciones para la economía global”, añadió Carlos Serrano, economista en jefe de la institución bancaria.

El especialista destacó que en México la guerra presionó al alza el precio del crudo, gas natural e incluso de los alimentos, pero fue menor en comparación con otras naciones; no obstante, sí hubo afectaciones, porque ante el aumento de los combustibles éstos se adquirieron a un costo mayor y también hubo una menor recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), dado que el costo no se les trasladó a las personas consumidoras.

Asimismo, puntualizó que también habrá un beneficio para el sector inmobiliario, en especial, porque se reducirán las tasas de interés a 10 años y de largo plazo, y esto beneficiará a los créditos hipotecarios, es decir, serán más económicos.

Petróleo: Debido a la pausa de la guerra en Medio Oriente, el precio del crudo se desplomó hasta a doble dígito al finalizar la jornada de ayer

Producción a la baja. La Administración de Información de Energía prevé que la producción de crudo estadounidense descenderá a mediados de la década de 2030; es decir, de extraer 13.6 millones de barriles de petróleo por día en 2025 pasaría a 12.4 o 12.7 millones de barriles diarios en el futuro.