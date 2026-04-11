Buques de EU cruzan Estrecho de Ormuz, informa Ejército; ‘preparan terreno’ para desminado

El Ejército de Estados Unidos informó que se encuentra llevando a cabo una operación para retirar las minas del Estrecho de Ormuz y reabrir el paso, acciones por las cuales dos buques lograron cruzar este paso, como previamente se había reportado de manera extraoficial en medios.

Así lo informó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos a través de una publicación en redes sociales, en donde confirmó que los buques USS Frank E. Peterson y el USS Michael Murphy lograron cruzar el Estrecho de Ormuz para “asegurar que está completamente libre de minas”.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz ı Foto: Especial

Tan solo horas antes, el cruce de los buques estadounidenses por el Estrecho de Ormuz permanecía como una información extraoficial reportada por medios locales, en medio de los diálogos de paz entre Estados Unidos e Irán que iniciaron este sábado en Islamabad, Pakistán.

Incluso, fuentes iraníes habían dicho a agencias nacionales que, si bien habían registrado la presencia de estos buques, les habían obligado a retroceder mediante un ultimátum de media hora.

Así, el Ejército estadounidense habría desmentido una vez más al Gobierno iraní, con la confirmación de que el cruce por Ormuz fue exitoso.

“El USS Frank E. Peterson (DDG 121) y el USS Michael Murphy (DDG 112) atravesaron el estrecho de Ormuz y operaron en el golfo Pérsico como parte de una misión más amplia destinada a garantizar que el estrecho esté completamente libre de minas marinas colocadas anteriormente por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, escribió el Mando Central.

En la misma publicación, el Ejército estadounidense citó al comandante Brad Cooper, quien aseguró que “hoy hemos iniciado el proceso para establecer un nuevo corredor y pronto daremos a conocer esta ruta segura al sector marítimo con el fin de fomentar la libre circulación del comercio”.

Representantes de la prensa observan una retransmisión de los momentos clave del diálogo entre EU e Irán. ı Foto: Reuters

Mientras que, más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, tras meses de amagos, había ordenado iniciar la operación para reabrir el Estrecho de Ormuz, a lo cual se refirió como “un favor” para el comercio internacional.

Trump remarcó que, contrario a lo que aseguran medios que calificó como de “noticias falsas”, es Irán y no Estados Unidos quien está “perdiendo” en la guerra, por la cual este sábado se llevan a cabo diálogos en Pakistán.

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