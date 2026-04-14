Washington mantiene presión sobre La Habana

EL PRESIDENTE de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su gobierno podría centrar su atención en Cuba una vez que concluya la guerra contra Irán, en medio de la política de restricción petrolera que mantiene Washington sobre la isla.

Desde la Casa Blanca, el republicano calificó a Cuba como una “nación en colapso” y defendió la iniciativa para impedir que reciba suministro regular de crudo. Indicó que, tras resolver el conflicto en Medio Oriente, existe la posibilidad de que su administración “haga una parada” en la isla. Sus declaraciones se dan mientras Estados Unidos asegura que mantiene contactos con La Habana, pese a que el bloqueo energético continúa impactando la economía cubana. La isla requiere alrededor de 60 mil barriles diarios de petróleo importado para cubrir sus necesidades.

El gobierno estadounidense anunció a finales de marzo que evaluaría cada envío de combustible “caso por caso”, luego de autorizar la llegada de un petrolero ruso con 100 mil toneladas de crudo, en medio de la crisis energética que enfrenta el país.

El magnate sostuvo que el régimen cubano ha sido “muy opresivo” y afirmó que ciudadanos cubano-estadounidenses han sufrido abusos durante años. También señaló que la isla ha sido gobernada de una forma “espantosa” durante décadas.