‘La guerra con Irán está a punto de acabar’, afirma Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que la guerra con Irán estaba a punto de terminar y pidió al mundo que se prepare para “dos días increíbles”, mientras el jefe del ejército de Pakistán, un país mediador, llegó a Teherán con el objetivo de evitar un nuevo conflicto.

La iniciativa diplomática se conoce cuando funcionarios estadounidenses e iraníes consideraban volver a Pakistán para continuar las conversaciones, después de negociaciones que el domingo terminaron sin avances significativos.

El ejército pakistaní confirmó que el mariscal de campo Asim Munir había llegado a Teherán. Mientras que una fuente iraní de alto rango dijo a la agencia Reuters que Munir, quien había mediado en la última ronda de conversaciones, se dirigía a Irán “para reducir las diferencias” entre ambas partes.

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“Creo que van a ser dos días increíbles”, dijo Trump al reportero de ABC News Jonathan Karl, de acuerdo con una publicación del periodista en X, y añadió que no creía que sea necesario prorrogar el alto el fuego de dos semanas que expira la próxima semana.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Creo que está a punto de terminar, sí. Quiero decir que lo veo muy cerca de terminar”, afirmó el presidente estadounidense, en una entrevista a la cadena televisiva Fox Business Network realizada el martes y emitida este miércoles. “Veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”.

Las conversaciones que se llevaron a cabo el pasado fin de semana terminaron sin un acuerdo para poner fin a la guerra, que Trump inició junto con Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó ataques iraníes contra los vecinos del Golfo de Irán y reavivó el conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

El optimismo de Trump impulsaba a las bolsas mundiales hacia máximos históricos. Los precios del petróleo —que habían caído el martes y en las primeras operaciones del miércoles— subieron ligeramente hasta situarse en torno a los 95 dólares por barril, después de que Estados Unidos anunció que su bloqueo a puertos iraníes había paralizado el comercio marítimo hacia y desde Irán.

NEW: President Trump says the war with Iran is "close to over."



Full interview airs on @MorningsMaria on Fox Business at 6 a.m. pic.twitter.com/7YqjbHW3Fy — Fox News (@FoxNews) April 15, 2026

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LMCT