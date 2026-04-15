En entrevista con medios

‘La guerra con Irán está a punto de acabar’, afirma Donald Trump

Funcionarios estadounidenses e iraníes consideraban volver a Pakistán para continuar las conversaciones; “creo que van a ser dos días increíbles”, dijo Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos Foto: AP
Por:
Mariel Caballero

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que la guerra con Irán estaba a punto de terminar y pidió al mundo que se prepare para “dos días increíbles”, mientras el jefe del ejército de Pakistán, un país mediador, llegó a Teherán con el objetivo de evitar un nuevo conflicto.

La iniciativa diplomática se conoce cuando funcionarios estadounidenses e iraníes consideraban volver a Pakistán para continuar las conversaciones, después de negociaciones que el domingo terminaron sin avances significativos.

El ejército pakistaní confirmó que el mariscal de campo Asim Munir había llegado a Teherán. Mientras que una fuente iraní de alto rango dijo a la agencia Reuters que Munir, quien había mediado en la última ronda de conversaciones, se dirigía a Irán “para reducir las diferencias” entre ambas partes.

TE RECOMENDAMOS:
Se registra nuevo tiroteo en Turquía
Segundo tiroteo en dos días

Nuevo tiroteo escolar en Turquía deja nueve personas muertas y 13 heridos

“Creo que van a ser dos días increíbles”, dijo Trump al reportero de ABC News Jonathan Karl, de acuerdo con una publicación del periodista en X, y añadió que no creía que sea necesario prorrogar el alto el fuego de dos semanas que expira la próxima semana.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

“Creo que está a punto de terminar, sí. Quiero decir que lo veo muy cerca de terminar”, afirmó el presidente estadounidense, en una entrevista a la cadena televisiva Fox Business Network realizada el martes y emitida este miércoles. “Veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo”.

Las conversaciones que se llevaron a cabo el pasado fin de semana terminaron sin un acuerdo para poner fin a la guerra, que Trump inició junto con Israel el 28 de febrero, lo que desencadenó ataques iraníes contra los vecinos del Golfo de Irán y reavivó el conflicto entre Israel y Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano.

El optimismo de Trump impulsaba a las bolsas mundiales hacia máximos históricos. Los precios del petróleo —que habían caído el martes y en las primeras operaciones del miércoles— subieron ligeramente hasta situarse en torno a los 95 dólares por barril, después de que Estados Unidos anunció que su bloqueo a puertos iraníes había paralizado el comercio marítimo hacia y desde Irán.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Laura Dogu, Encargada de Negocios de EU en Venezuela, quien "pronto" terminará "asignación temporal".
Agradece a Trump y Rubio

Laura Dogu deja de ser Encargada de Negocios en Venezuela; la sustituye John Barret