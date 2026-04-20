Sujeto asesina a 8 niños en Luisiana

Un hombre armado mató a ocho niños, de entre 1 y 14 años, en un tiroteo masivo ayer en Shreveport, Luisiana, en un incidente descrito como violencia doméstica antes de que la policía lo abatiera a tiros tras una persecución vehicular.

El sujeto identificado como Shamar Elkins también baleó a dos mujeres, quienes se encuentran graves.

Según la policía, la información preliminar indica que los hechos comenzaron antes del amanecer en un vecindario del sur de Shreveport, cuando Shamar Elkins disparó contra una mujer y luego condujo a unas pocas cuadras de distancia, a la casa donde vivían los niños, “donde se llevó a cabo este acto atroz”. Siete niños fueron asesinados por el sujeto, entre ellos sus hijos, en la segunda vivienda, y uno más fue encontrado sin vida en el techo después de que aparentemente intentó escapar, indicó Chris Bordelon, vocero del Departamento de Policía de Shreveport.

“Esta es una enorme escena, distinta a cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya visto”, expresó Bordelon.

La representante estatal Tammy Phelps dijo que algunos niños intentaron huir por la puerta trasera. “Ni siquiera puedo imaginar con lo que en verdad tuvieron que lidiar los agentes de la policía, los socorristas, cuando llegaron al lugar”, dijo.

Liza Demming, quien vive a dos casas del lugar de uno de los ataques, relató que su cámara de seguridad captó al sospechoso mientras huía, así como el sonido de dos disparos.

“Se parece al papá que viene por aquí”, expresó añadiendo que él estuvo con los niños apenas hace unos días.