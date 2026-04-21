‘Es un día triste’, dice Mark Carney tras muerte de canadiense en Teotihuacán.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, declaró que el lunes 20 de abril de 2026 fue un día triste, después de que un sujeto mató a una mujer canadiense y dejó 13 personas heridas en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México.

Carney señaló que la mujer, identificada como Felicia Lee, murió en una circunstancia terrible. También envió un mensaje para los familiares y amigos de la fémina.

“Nuestros corazones están con la familia y los amigos de la persona que perdió la vida trágicamente. Es una circunstancia terrible”, comentó Mark Carney en una breve entrevista realizada

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Además, reconoció la atención que ha brindado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al ataque a balazos ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, en México.

“Agradezco enormemente la atención personal que la presidenta Sheinbaum ha prestado a este asunto. Y estamos trabajando con las autoridades mexicanas con relación a esta situación”, dijo.

🔴Mark Carney lamenta ataque en Teotihuacán, donde murió una ciudadana canadiense: “Es un día triste”



El primer ministro de Canadá agradeció la atención de la presidenta Claudia Sheinbaum y confirmó coordinación con autoridades mexicanas.pic.twitter.com/s7u89Qeu4u — Azucena Uresti (@azucenau) April 21, 2026

El lunes, un hombre armado que abrió fuego contra turistas en las emblemáticas pirámides de Teotihuacán. El sujeto transportaba materiales que aparentemente estaban relacionados con el tiroteo de 1999 en el instituto Columbine, el cual cumplió 27 años de haber ocurrido.

Un día después del ataque que mató a una mujer canadiense y dejó al menos 13 personas heridas. Siete personas resultaron heridas por disparos en el yacimiento arqueológico al norte de la capital mexicana, según informó el gobierno local. No se reveló la naturaleza de las otras heridas, pero algunas personas cayeron cuando comenzó el tiroteo, incluyendo algunas que estaban trepando por las pirámides.

El agresor, que actuó solo, se disparó y se suicidó, según las autoridades, y los responsables de seguridad encontraron un arma, un cuchillo y munición en el lugar.

La zona arqueológica de Teotihuacán se informó, reabrirá el 22 de abril, después de que se realizaran las investigaciones pertinentes.

Las autoridades mexicanas anunciaron el reforzamiento de la seguridad en el sitio turístico, ubicado en el Estado de México.

Con información de AP.

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JVR