Sinuano Día: Resultado del último sorteo hoy 1 de mayo

Este 1 de mayo, miles de jugadores vuelven a probar suerte en el Sinuano Día, uno de los sorteos más populares de Colombia.

El nombre celebra la identidad de la región caribeña al referirse al Valle del Sinú, en Córdoba, y al gentilicio de las personas originarias de esa zona.

Gracias al respaldo de Coljuegos, los jugadores pueden confiar plenamente en la transparencia del evento . Es importante destacar que jugar este sorteo también beneficia al país, pues gran parte de lo recaudado se utiliza para mejorar los servicios de salud colombianos.

¿Cuándo se juega Sinuano Día?

El Sinuano Día se realiza de lunes a domingo a las 14:30 horas(hora de Colombia), mientras que el Sinuano Noche se realiza a las 22:30 horas de lunes a sábado, y el domingo y días festivos a las 20:30 horas.

Resultados Sinuano Día 1 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Día realizado hoy jueves 1 de mayo:

Número ganador:

Quinta Barola:

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para jugar, solo debes elegir un número de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. El ganador se define al sacar cuatro balotas numeradas que forman la cifra del día.

Como novedad, ahora se utiliza una “quinta balota” para sorteos especiales y promociones, ofreciendo premios extra que hacen el juego mucho más atractivo.

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

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