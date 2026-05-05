¿El hantavirus se contagia de persona a persona? Esto dice la OMS

Recientemente se detectó un caso de hantavirus en uno de seis pasajeros que se encontraban a bordo de un crucero del Atlántico y presentaban síntomas, la OMS indicó que el peligro está contenido.

La Organización Mundial de la Salud informó que tres personas que se encontraban a bordo del crucero perdieron la vida, y precisó que se está coordinando una respuesta internacional ante este brote.

De las personas que son sospechosas de haber contraido el hantavirus, hasta el momento únicamente se ha confirmado un caso por medio de análisis de laboratorio; y otros cinco casos continúan siendo considerados como sospechosos.

La doctora Maria Van Kerkhove; directora de Preparación y Prevención ante Epidemias y Pandemias de la OMS, informó que no hay más personas a bordo del crucero que presenten síntomas, y que la situación continúa bajo vigilancia.

Hantavirus ı Foto: Especial

¿Cómo se contagia el hantavirus?

El hantavirus es un grupo de virus que son transmitidos principalmente por medio de las heces, orina y saliva de los roedores; estos pueden provocar enfermedades graves e incluso letales en los seres humanos.

Estas enfermedades y su gravedad varían dependiendo del tipo de virus y la ubicación geográfica en la que fue transmitida:

En en el continente americano el hantavirus puede provocar el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SPHC, por sus siglas en inglés).

En Europa y Asia el hantavirus puede provocar fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR, por sus siglas en inglés).

No existe un solo tipo de hantavirus, pues estos pertenecen a la familia Hantaviridae que se encuentra dentro del orden Bunyavirales; debido a esto, cada uno de los hantavirus se asocia a una especie de roedor.

Hantavirus ı Foto: Especial

De acuerdo con la información proporcionada por la OMS, el hantavirus que se encuentra presente en el continente americano conocido como el virus de los Andes puede provocar transmisión limitada de persona a persona.

Esta transmisión se puede dar por medio de contactos cercanos y prolongados, y se puntualizó que principalmente ha ocurrido en Argentina y en Chile; mientras que los hantavirus que han sido localizados en Europa y Asia no han documentado transmisión de persona a persona.

Este tipo de contagios ocurre durante la fase de inicial del hantavirus; además, la transmisión de hantavirus también puede darse por medio de mordeduras de roedores, pero estos casos son poco comunes.

Los factores que aumental el riesgo de contraer hantavirus son las actividades que implican el contaco con roedores, como lo son la limpieza de espacios cerrados o mal ventilados, la agricultura, los trabajos forestales y dormir en viviendas infestadas de roedores.

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