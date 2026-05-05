Trump vuelve a atacar al Papa León XIV de cara al viaje de Marco Rubio al Vaticano

Donald Trump criticó nuevamente al Papa León XIV por su postura sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán, de cara al viaje al Vaticano que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene agendado para esta semana.

En entrevista con el locutor conservador Hugh Hewitt, el presidente republicano acusó al pontífice de poner en peligro a “muchos católicos” por su retórica en torno a la guerra con Irán; además, insistió en que Robert Prevost avala que Teherán posea armas nucleares, algo que el líder de la Iglesia católica no ha expresado.

“Bueno, el Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear ”, dijo en la entrevista del pasado lunes. “No creo que eso sea muy bueno, creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, agregó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: AP

Por separado, el Papa León XIV enfatizó que la Iglesia católica “se ha pronunciado durante años en contra de las armas nucleares”, y reiteró que su misión es predicar la paz.

En declaraciones a la prensa, insistió en su llamado a dialogar para frenar la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. “Si alguien quiere criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad”, afirmó.

Marco Rubio alista viaje al Vaticano

Más temprano este martes, Rubio intentó matizar las declaraciones de Trump al señalar que Irán podría usar un arma nuclear para atacar lugares con alta presencia de católicos y cristianos.

“Si tuvieran un arma nuclear mantendrían al mundo como rehén. Eso es lo que le harían, y creo que el punto del presidente es que nadie puede ver eso como un riesgo”, afirmó en conferencia de prensa.

Marco Rubio viajará a Roma, Italia, del 6 al 8 de mayo, y se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano “para discutir la situación en el Medio Oriente y los intereses mutuos en el hemisferio occidental”, según el Departamento de Estado.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. ı Foto: AP

Cuestionado al respecto este 4 de mayo, el secretario de Estado evitó responder si el encuentro es un intento de suavizar las tensiones entre Donald Trump y el Papa.

“No, quiero decir, es un viaje que habíamos planeado antes y obviamente sucedieron algunas cosas”, dijo, y apuntó que durante su visita al Vaticano espera abordar con el pontífice las “preocupaciones” de Estados Unidos sobre la “libertad religiosa en diferentes partes del mundo”.

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cehr