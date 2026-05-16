Israel mata a líder de brazo armado de Hamás, Izz al Din Haddad, responsable de ataques del 7 de octubre

Izz al Din al Haddad, alto mando de Hamás, fue eliminado en un ataque de Israel, según fuentes de este país.

Un ataque israelí en la Franja de Gaza resultó en la muerte de Izz al Din al Haddad, comandante del brazo armado de Hamás y uno de los últimos altos mandos vinculados con los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

De acuerdo con información recuperada por agencias internacionales, el ejército israelí confirmó que el dirigente de las Brigadas Ezzeldín al Qassam murió el viernes durante un bombardeo “preciso” en la ciudad de Gaza. La familia del dirigente palestino y fuentes de Hamás también confirmaron el fallecimiento.

Funeral de Izz al Din al Haddad en Gaza tras el ataque aéreo atribuido al ejército israelí. ı Foto: Reuters

Además de Haddad, en el ataque murieron su esposa, su hija y otras personas, según medios palestinos y autoridades locales.

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Este sábado se realizaron funerales en la ciudad de Gaza, donde el cuerpo del comandante fue trasladado envuelto en banderas palestinas y de Hamás.

El gobierno israelí señaló que Haddad fue uno de los principales responsables de la planeación y ejecución del ataque perpetrado por Hamás en el sur de Israel en octubre de 2023, en el que murieron alrededor de mil 200 personas y más de 250 fueron tomadas como rehenes.

Funeral de Izz al Din al Haddad en Gaza tras el ataque aéreo atribuido al ejército israelí. ı Foto: Reuters

Recordó que, según la inteligencia isarelí, el dirigente palestino participó en operaciones relacionadas con asesinatos y secuestros de civiles y soldados israelíes.

Por su parte, Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor israelí calificó la operación como “significativa” y advirtió que continuarán las acciones contra integrantes de Hamás.

Haddad había asumido el liderazgo militar de Hamás tras la muerte de Mohammed Sinwar, abatido por Israel meses atrás. Medios internacionales señalaron que el comandante, conocido como “El Fantasma”, había sobrevivido previamente a varios intentos de asesinato.

Funeral de Izz al Din al Haddad en Gaza tras el ataque aéreo atribuido al ejército israelí. ı Foto: Reuters

La muerte del líder islamista ocurre en medio del frágil alto el fuego vigente desde octubre y mientras continúan las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás. Sin embargo, ambas partes mantienen acusaciones mutuas por violaciones a la tregua.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, más de 72 mil 700 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí. Además, autoridades gazatíes reportaron alrededor de 850 fallecidos por ataques israelíes desde la entrada en vigor del cese al fuego.

Con información de Reuters, Europa Press y Associated Press.

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