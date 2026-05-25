EU ataca sitios de misiles y embarcaciones iraníes ‘en defensa propia’.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon sitios de misiles y embarcaciones iraníes ‘en defensa propia’, según informó Timothy Hawkins, portavoz del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Centcom) en un comunicado.

Los ataques fueron planeados para proteger a las tropas estadounidenses de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes.

Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a las fuerzas estadounidenses a responder a las provocaciones iraníes en torno a la estratégica vía fluvial.

Hasta el momento, no se han revelado cuáles fueron las causas de este ataque de Estados Unidos a Irán. Además, se desconoce cuál será el impacto en los acuerdos de paz.

Trump condiciona acuerdo de paz con Irán

Anteriormente, Trump dijo que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra con Irán debería incluir la obligación de que varios países adicionales, incluidos Arabia Saudí y Pakistán, se unieran a los Acuerdos de Abraham, los acuerdos mediados por Estados Unidos desde el primer mandato de Trump destinados a normalizar las relaciones con Israel.

La propuesta llegó mientras el acuerdo emergente con Irán enfrentaba críticas de otros republicanos que defienden una postura más dura respecto a Irán, y podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas a las negociaciones.

Trump señaló a Arabia Saudí y Catar como países que deberían firmar “inmediatamente”, junto con Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania. Baréin y los Emiratos Árabes Unidos fueron los primeros países en unirse en 2020.

Con información de AP.

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JVR