EU responde con bombardeos a Irán tras derribo de helicóptero

Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en respuesta al derribo de un helicóptero Apache estadounidense ocurrido cerca del estratégico estrecho de Ormuz, incidente que elevó nuevamente las tensiones en Oriente Medio.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que la operación militar comenzó alrededor de las 17:00 horas de Washington y aseguró que se trató de una respuesta “proporcional” ante lo que calificó como una agresión injustificada por parte de Irán.

Previamente, el presidente Donald Trump había advertido que Washington respondería al derribo del helicóptero Apache, ocurrido durante una misión en las inmediaciones del estrecho de Ormuz. Los dos tripulantes de la aeronave sobrevivieron y fueron rescatados.

#ÚLTIMAHROA | Estados Unidos lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero. pic.twitter.com/4PqlfUjGvg — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 9, 2026

De acuerdo con el CENTCOM, la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y los dos militares que viajaban a bordo fueron rescatados con vida por fuerzas estadounidenses. Trump señaló que ambos pilotos se encontraban sanos y salvos tras el incidente.

Aunque el Pentágono no ha proporcionado información sobre posibles daños o víctimas derivadas de la operación, medios iraníes reportaron explosiones en zonas cercanas al golfo Pérsico y en áreas próximas al estratégico estrecho de Ormuz.

La nueva acción militar ocurre en medio de una creciente tensión regional y complica aún más las perspectivas de distensión entre Washington y Teherán. Analistas y medios internacionales han advertido que el intercambio de acciones entre ambas naciones aumenta el riesgo de una escalada mayor en Oriente Medio.

Por ahora, ni la Casa Blanca ni las autoridades iraníes han ofrecido detalles adicionales sobre el alcance de los ataques, por lo que la situación continúa en desarrollo.

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MSL