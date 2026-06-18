¿Cuántos años tienen las hijas de Zapatero que fueron imputadas?

Las hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero volvieron a colocarse en el centro de la atención mediática luego de que la Audiencia Nacional acordara citarlas como investigadas dentro del denominado caso Plus Ultra.

La decisión judicial ha generado interés sobre quiénes son Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como sobre su trayectoria profesional y la edad que tienen actualmente. Ambas aparecen vinculadas a la empresa What The Fav, dedicada al marketing y los deportes electrónicos, de la que son administradoras.

¿Qué edad tienen las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero?

Laura Rodríguez Espinosa nació en 1993, por lo que actualmente tiene 32 años. Su hermana menor, Alba Rodríguez Espinosa, nació en 1995 y tiene 30 años. La diferencia entre ambas es de dos años.

Las dos han mantenido durante años una vida alejada de los reflectores, pese a la relevancia política de su padre. No obstante, alcanzaron notoriedad internacional en 2009, cuando aparecieron en una fotografía junto al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante una reunión celebrada en Nueva York.

Laura y Alba, las hijas de Zapatero ı Foto: Especial

¿Por qué fueron imputadas?

Este 18 de junio de 2026, el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, acordó citarlas como investigadas dentro de la causa relacionada con el caso Plus Ultra, atendiendo una petición de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con las investigaciones, la empresa What The Fav, administrada por las hermanas, habría recibido recursos que son objeto de análisis por parte de las autoridades. La decisión de llamarlas a declarar como investigadas busca garantizar sus derechos procesales durante el desarrollo de la causa.

EL EXPRIMER ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, en un evento en Madrid, en foto de archivo. ı Foto: Reuters

¿A qué se dedican Laura y Alba Rodríguez Espinosa?

Laura estudió producción audiovisual y fundó en 2019 la agencia What The Fav. Posteriormente, Alba se incorporó a la compañía como administradora y directora ejecutiva. La empresa se especializa en marketing, comunicación y proyectos vinculados con los eSports.

Hasta el momento, la investigación continúa en curso y no existe una sentencia judicial firme en contra de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero.

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MSL