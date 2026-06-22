Ola de calor en Europa provoca al menos 18 muertes y bate récords de temperatura

Al menos 18 personas fallecieron en Francia, incluidos 2 niños, debido a una intensa ola de calor que azotó a Europa y rompió récords de temperaturas el lunes 22 de junio, forzando el cierre y la modificación de horarios escolares.

La ciudad de Burdeos, situada en el suroeste de Francia, registró una temperatura de 41.9 grados centígrados durante la jornada del lunes.

Fallecimientos de menores y adultos mayores en territorio francés

Los servicios de emergencia franceses no lograron reanimar a 2 niños, de 2 y 4 años de edad, hallados inconscientes por su madre.

Los menores se encontraban en el interior del vehículo de la familia, el cual estaba estacionado frente a su casa en Carpentras, en la zona sureste de Francia.

Asimismo, la funcionaria local Sophie Brocas informó a France TV que 3 adultos mayores, con edades comprendidas entre los 80 y 95 años, murieron en la región de Burdeos.

Los decesos ocurrieron durante el fin de semana a causa de complicaciones de salud derivadas de la ola de calor.

Emiten alerta roja por altas temperaturas

Ante esta situación, la agencia meteorológica Météo France decretó alerta roja para 49 departamentos del país debido al impacto del fenómeno climático.

Por su parte, en San Sebastián se anticipó que los termómetros alcanzarían los 40°C. Dicha cifra representa más del doble del promedio histórico registrado en esa localidad para un 22 de junio, según los datos provistos por el Reuters Climate Monitor.

El calor intenso puede traer graves consecuencias de salud. ı Foto: Flickr

Un reporte publicado en abril por la Organización Meteorológica Mundial evidenció que el continente europeo registra un ritmo de calentamiento que supera el doble de la tasa global.

El mecanismo meteorológico detrás del “bloqueo Omega”

La ola de calor que se extiende por gran parte del continente europeo recibe técnicamente el nombre de “bloqueo Omega”.

Clair Barnes, investigadora asociada del Imperial College de Londres experta en clima y fenómenos meteorológicos extremos, explicó que el fenómeno mimetiza la forma de la letra griega.

La estructura meteorológica concentra una masa de aire caliente en la zona central y mantiene flujos de aire más fresco en ambos extremos. Esta configuración arrastra corrientes cálidas procedentes del Sáhara, en el norte de África, originando las intensas temperaturas actuales.

Finalmente, Barnes señaló que tanto las olas de calor como las tormentas experimentan un proceso de intensificación debido al cambio climático. Este factor global eleva los termómetros y detona un incremento en los niveles de precipitaciones.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR