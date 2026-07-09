EU destaca unidad de OTAN; critica a España

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer lanzó de nuevo críticas contra España durante la cumbre de líderes de la OTAN celebrada en Ankara. Aunque aseguró que el encuentro concluyó con una “tremenda unificación” entre los 32 aliados, insistió en que el gobierno español no respaldó la ofensiva estadounidense contra Irán y reprochó esa postura.

En una conferencia de prensa al finalizar la reunión, el magnate afirmó que España “se portó muy mal” por no apoyar los ataques contra Teherán. Señaló que Italia y la mayoría de los aliados sí colaboraron y sostuvo que, pese a las diferencias, el principal resultado de la cumbre fue la unidad alcanzada entre los integrantes de la organización.

El Dato: Donald Trump dijo que España se redimió por completo, después de que el gobierno del país ibérico accediera a una “importante solicitud de pago” a la OTAN.

El republicano también destacó el avance del compromiso para elevar el gasto en defensa hasta 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto hacia 2035. Indicó que la mayoría de los países aceptó esa meta y confió en que quienes aún no lo han hecho terminarán sumándose.

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Horas antes, endureció aún más su postura contra Madrid. Calificó a España como una “causa perdida”, aseguró que “no tiene remedio” y ordenó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, suspender cualquier negociación comercial.

4.0 por ciento del PIB ya dedican europeos a defensa

“No quiero hacer ningún tipo de trato con ellos”, declaró el magnate, quien además afirmó que buscará reducir los beneficios comerciales que, según él, obtiene España de su relación con EU.

Las declaraciones aumentaron la tensión entre ambos gobiernos, aunque las normas de la Unión Europea establecen que la política comercial se negocia como un bloque y no de manera individual con cada Estado miembro.

En tanto, el presidente español le restó importancia a las diferencias. Pedro Sánchez informó que sostuvo una conversación “muy cordial” con su homólogo estadounidense durante la cumbre, en la que hablaron sobre la Copa Mundial de Futbol y sobre golf, pero no del gasto militar.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, calificó la cumbre como “tremendamente exitosa” y aseguró que los líderes demostraron un fuerte sentido de unidad. También elogió el liderazgo de Donald Trump y afirmó que fortaleció la Alianza al impulsar un mayor equilibrio en el gasto militar entre Europa y Estados Unidos, una meta que otros presidentes de ese país habían buscado durante décadas. Mark Rutte consideró que la molestia de Washington por el apoyo recibido en el conflicto con Irán corresponde sólo a casos aislados y reiteró que los aliados mantienen un compromiso firme con la defensa colectiva.

La declaración final de Ankara reafirmó el compromiso con el Artículo 5 del Tratado de Washington, que establece que un ataque contra uno de los integrantes será considerado un ataque contra todos. Los líderes también respaldaron aumentar la inversión en defensa, fortalecer las capacidades militares de la OTAN y mantener el apoyo a Ucrania con asistencia, equipamiento y entrenamiento durante 2026 y 2027.

En la misma cumbre, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió a las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia y reiteró que la isla “no está en venta”. Afirmó que su país defenderá su soberanía y cada centímetro del territorio de la OTAN, al tiempo que pidió respetar el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación.