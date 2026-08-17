Colombia ajusta a 289 la cifra de muertos a una semana de sismo 7.4; hay 143 desaparecidos

Un miembro de un equipo de búsqueda y rescate en Cali, Colombia, el 16 de agosto de 2026.

A una semana del sismo de magnitud 7.4 que cimbró el Eje Cafetero de Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella ofreció un balance de personas fallecidas, heridas y desaparecidas; además, dio cuenta de las afectaciones a viviendas y pérdidas económicas.

“La patria está de luto, pero también está de pie” , expresó en su primer discurso oficial como mandatario, durante el que informó que, al corte del 17 de agosto, suman 289 personas fallecidas, 4 mil 187 heridas y otras 143 desaparecidas.

Asimismo, detalló que más de 120 mil 328 familias han resultado afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto que impactó a 450 municipios en 15 departamentos, principalmente al occidente de Colombia.

Chocó es uno de los departamento más afectados, junto con el Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. En el Valle del Cauca se han registrado 163 fallecidos, 2 mil 672 heridos y 80 desaparecidos, mientras que en Risaralda suman 104 fallecidos, 565 heridos y 61 desaparecidos.

De la Espriella agregó que se han registrado 26 mil 945 viviendas destruidas y más de 127 mil 557 presentan daños. Al respecto, indicó que las “pérdidas físicas directas” superan los 30 billones de pesos colombianos, es decir, alrededor de 163 mil millones de pesos mexicanos. No obstante, aclaró que se trata de una estimación preliminar y advirtió que podría ajustarse a medida que avanza la evaluación de daños.

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cehr