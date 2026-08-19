Favorito de Trump arrasa en primarias en Florida; va contra el demócrata Jolly

El republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly serán los candidatos para disputar en noviembre la gubernatura de Florida, luego de imponerse ayer en las primarias de sus partidos.

1.6 Millones de republicanos superan a demócratas en Florida

Byron Donalds, representante federal por el suroeste del estado y aliado del mandatario estadounidense, Donald Trump, ganó con amplitud la nominación republicana frente al vicegobernador, Jay Collins, el expresidente de la Cámara de Representantes estatal Paul Renner y James Fishback. En el Partido Demócrata, David Jolly, excongresista republicano que después cambió de partido, superó a otros cinco aspirantes.

Los resultados abren oficialmente una contienda que definirá al sucesor de Ron DeSantis, quien dejará el cargo después de ocho años y no puede buscar una nueva reelección por limitación de ley.

Florida permanece bajo control republicana en todos los niveles del gobierno estatal y ningún demócrata ha ganado una elección para gobernador desde Lawton Chiles en 1994. Los republicanos tampoco han perdido una contienda por la gubernatura desde ese año.

EL IMPULSO. La victoria de Byron Donalds estuvo marcada por el respaldo del magnate, quien lo apoyó en mayo y le dio una ventaja importante frente a sus rivales. El congresista recaudó casi 100 millones de dólares y mantuvo gran ventaja en las encuestas durante la campaña.

El candidato centró su propuesta en la reducción de los impuestos sobre la propiedad, el costo de los seguros y el gasto público. También planteó reformas relacionadas con los centros de datos y una estrecha coordinación con el gobierno de Donald Trump.

Durante su discurso de victoria prometió mantener en Florida el programa estatal conocido como DOGE, creado por Ron DeSantis después de que el presidente y Elon Musk impulsaran una iniciativa similar a nivel federal. Byron Donalds aseguró que buscará revisar a los gobiernos locales y las agencias estatales, además de publicar los gastos del estado.

El congresista convirtió a David Jolly en su principal objetivo durante las últimas semanas de la campaña. Tras conocer su triunfo, sostuvo que su rival demócrata elevaría los impuestos y aumentaría el costo de vida, además de impulsar lo que calificó como una agenda de izquierda radical.

EL DATO: LA ELECCIÓN general será en 76 días. Los republicanos buscarán mantener el control de la gubernatura.

En tanto, si Byron Donalds gana en noviembre, se convertiría en el primer gobernador de color de un estado del sur de Estados Unidos.

RECUPERAR TERRENO. Por su parte, David Jolly llegó a la candidatura demócrata con poca oposición. El alcalde del condado de Orange, Jerry Demings, suspendió su campaña en junio después de recibir un diagnóstico de cáncer, mientras que la exrepresentante estatal Dottie Joseph tampoco logró consolidarse.

El candidato demócrata abandonó el Partido Republicano en 2018, después de dos periodos en el Congreso. Posteriormente fue independiente y el año pasado se afilió al Partido Demócrata. Su campaña se enfocó en el costo de vida y la conservación del medioambiente.

David Jolly se presentó como un dirigente moderado y pragmático, con una postura más cercana a los votantes que las candidaturas progresistas que no lograron imponerse en anteriores contiendas estatales. Eligió como compañera de fórmula a la exrepresentante demócrata, Gwen Graham.