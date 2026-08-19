Meta enfrenta juicio por daño a menores en EU

LA EMPRESA tecnológica, Meta, enfrenta un juicio en Estados Unidos por acusaciones de 29 estados que la señalan por diseñar Facebook e Instagram para generar adicción entre niños y adolescentes y aumentar sus ganancias.

California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey sostienen que la empresa buscó enganchar a usuarios jóvenes, recopilar sus datos y ocultar los riesgos de sus plataformas. También la acusan de contribuir a ansiedad, depresión y suicidio.

La fiscal Megan O’Neill presentó un correo interno en el que empleados describían Instagram como una “droga” y se comparaban con “traficantes”. Meta rechazó las acusaciones y su abogado, Paul Schmidt, afirmó que no existe un vínculo claro entre las redes sociales y la falta de bienestar.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers decidirá la responsabilidad de Meta. Los estados podrían buscar sanciones cercanas a los 200 mil millones de dólares, mientras la empresa calcula que podrían llegar a 1.4 billones. También piden eliminar los “me gusta”, limitar el desplazamiento infinito y establecer controles de edad y tiempo.

Mark Zuckerberg y Adam Mosseri están previstos como testigos. El juicio podría durar seis semanas.