Fotos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ muertos se filtran en redes sociales

Luego de que autoridades colombianas confirmaron la muerte de “Bendito Menor” y “La Bebecita”, fotografías de sus cuerpos comenzaron a difundirse en redes sociales. La pareja murió junto con dos presuntos escoltas durante un operativo realizado en una vivienda de Riohacha, en La Guajira.

Las imágenes fueron compartidas después de que las autoridades presentaron los resultados del despliegue.

El procedimiento se realizó en un inmueble del barrio Los Olivos, cerca del aeropuerto de Riohacha. Unidades especiales de la Policía ingresaron al lugar donde se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, acompañado de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida como “La Bebecita”, y dos hombres señalados como integrantes de su esquema de seguridad.

Tras el operativo, las autoridades mostraron los cuerpos y parte del material presuntamente localizado en la propiedad.

Posteriormente, los cuatro cadáveres fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla para realizar su plena identificación y continuar con las diligencias correspondientes.

#ATENTOS 🚨 Autoridades exhiben cadáveres de Naín Andrés Pérez Toncel (Bendito Menor), su pareja sentimental Rosa Tarazona (alias La Bebecita) y de dos de sus escoltas que lo acompañaban en el momento que fueron sorprendidos por unidades de la Policía en una vivienda de Riohacha.… pic.twitter.com/eCRLWesc2E — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) September 4, 2026

¿Quiénes eran “Bendito Menor” y “La Bebecita”?

Naín Andrés Pérez Toncel, de 26 años, era considerado por las autoridades como un importante jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal anteriormente conocida como “Los Pachenca”.

Las investigaciones lo señalaban por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, extorsiones, homicidios, secuestros, tráfico de armas y otras economías ilegales desarrolladas en el norte de Colombia.

“Bendito Menor” también se convirtió en una figura conocida en redes sociales debido a las publicaciones en las que mostraba vehículos, armas, fiestas y recorridos acompañado de hombres armados. Su exposición pública incrementó la atención sobre las operaciones que encabezaba en La Guajira y otras regiones del Caribe colombiano.

Mientras tanto, Rosa Angélica Tarazona, alias “La Bebecita”, mostraba parte de sus lujos en redes sociales y aparecía frecuentemente acompañada de Pérez Toncel. De acuerdo con reportes de inteligencia citados por medios colombianos, era investigada por presuntamente administrar recursos utilizados para pagar a integrantes armados y redes urbanas de la organización.

Las diligencias contaron con la participación de unidades especiales de la Policía Nacional de Colombia. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para reconstruir las circunstancias del procedimiento que dejó cuatro personas muertas: “Bendito Menor”, “La Bebecita” y los dos hombres que presuntamente formaban parte de su círculo de seguridad.

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MSL