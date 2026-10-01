Resultados de la Lotería del Quindío 3034 del 1 de octubre del 2026: número y serie ganadores

Resultados de la Lotería del Quindío 3034 del 1 de octubre del 2026.

El Lotería del Quindío jugó su sorteo 3034 el jueves 1 de octubre del 2026 . El número ganador del premio mayor fue el 1999 con la serie 046.

Lotería del Quindío 3034: número ganador 1999 · Serie 046

Número ganador: 1999

Serie: 046

Número de sorteo: 3034

Hora del sorteo: 22:30 horas

¿Cómo se juega la lotería de billete?

Las loterías tradicionales colombianas se juegan con billete físico o digital. Cada billete tiene un número de cuatro cifras y una serie de tres. Para ganar el premio mayor hay que acertar ambos. El billete se divide en fracciones, y quien tiene una fracción gana la parte proporcional del premio.

¿Cómo cobrar el premio?

Los premios menores se pagan en los puntos de venta autorizados. Para el premio mayor y los secos se acude directamente a la lotería o a la entidad financiera que esta designe, con el billete original y cédula. El plazo de reclamación es de un año contado desde la fecha del sorteo.

¿A qué hora juega Lotería del Quindío?

Lotería del Quindío se sortea los jueves a las 10:30 de la noche, hora de Colombia. El resultado se conoce unos veinte minutos después del sorteo, y esta nota se actualiza en cuanto el operador lo publica.

El billete de la Lotería del Quindío consta de un número de cuatro cifras acompañado de una serie de tres cifras. ı Foto: Gemini.

¿Dónde se juega y dónde se cobra?

Las apuestas se hacen en cualquier punto de venta autorizado del país y en los canales en línea de cada operador. Los premios menores se pagan en el mismo punto de venta presentando el tiquete; para los mayores hay que acudir a las oficinas del operador con el tiquete original y la cédula. El plazo para reclamar es de un año desde la fecha del sorteo.

Verifica siempre con la fuente oficial

Estos resultados se toman de los registros publicados por los operadores de cada juego. Los únicos resultados válidos son los consignados en el acta oficial de cada sorteo, firmada por los delegados y las autoridades presentes.

La Lotería del Quindío es una de las loterías tradicionales más importantes y reconocidas de Colombia. ı Foto: Gemini.

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