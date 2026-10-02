¿Quién fue Eve Martin, la última mujer condenada a muerte en 1820 en Tennessee antes de Christa Pike?

Durante más de dos siglos, el nombre de Eve Martin quedó ligado a la historia de la pena de muerte en Tennessee. Diversos registros la identificaron como una mujer ejecutada por ahorcamiento en 1820, después de haber sido condenada como cómplice de un asesinato.

Su caso volvió a cobrar relevancia en 2026, a raíz de la ejecución programada de Christa Pike, quien se convirtió en la primera mujer en enfrentar una ejecución en Tennessee en más de 200 años.

Sin embargo, la historia de Martin tiene un giro importante. Investigaciones históricas realizadas posteriormente encontraron indicios de que Eve Martin no fue la persona condenada, sino la mujer asesinada en un caso ocurrido en Hawkins County, Tennessee.

El error habría quedado incorporado en el llamado Espy File, una de las principales bases históricas sobre ejecuciones en Estados Unidos.

Quién fue Eve Martin ı Foto: Gemini

¿Quién fue Eve Martin?

De acuerdo con la historia de Hawkins County, en 1820 comenzó el proceso contra Robert Delap, quien fue acusado de ser cómplice del asesinato de Eve Martin.

El documento histórico señala que el principal implicado era Mitchell Marcum, mientras que Delap fue procesado por su participación como accesorio del homicidio.

Delap fue declarado culpable, aunque apeló ante la Suprema Corte de Tennessee. El caso regresó a los tribunales para un nuevo juicio en abril de 1822.

Después de ser encontrado culpable nuevamente y de que la decisión fuera confirmada, Robert Delap fue ejecutado.

Este antecedente es uno de los elementos que llevaron a investigadores a cuestionar el registro que durante años presentó a Eve Martin como una mujer condenada y ejecutada.

¿Por qué aparece como ejecutada?

La confusión proviene principalmente del Espy File, una recopilación de más de 15 mil ejecuciones ocurridas en Estados Unidos y las antiguas colonias, elaborada por el investigador M. Watt Espy Jr. y el sociólogo John Ortiz Smykla. En esa base, Eve Martin aparece como una mujer ejecutada en Tennessee en 1820 por ser cómplice de un asesinato.

Entonces, ¿fue Eve Martin la última mujer ejecutada en Tennessee?

No existe certeza histórica para afirmarlo. El Departamento de Corrección de Tennessee advierte que los registros de las primeras ejecuciones son incompletos. Antes de 1909, las ejecuciones se realizaban a nivel de los condados y el estado no conserva un registro oficial completo con los nombres de todas las personas ejecutadas.

El Espy File registra a Molly Holcomb como la primera mujer ejecutada en Tennessee, en 1807. También identifica a dos mujeres negras cuyos nombres no quedaron registrados y que fueron ejecutadas en 1808 y 1819. Eve Martin aparece después, en 1820, pero las investigaciones históricas cuestionan que ese último registro corresponda realmente a una ejecución.

Por ello, el antecedente femenino más reciente que aparece en las investigaciones históricas antes del caso Pike corresponde a una mujer negra cuyo nombre no se ha podido establecer, ejecutada en 1819. Esto significa que la referencia a Eve Martin como “la última mujer ejecutada en 1820” debe tomarse con cautela.

El caso volvió al centro de la conversación pública por Christa Pike, quien fue sentenciada a muerte por el asesinato de su compañera Colleen Slemmer, ocurrido en 1995. Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen y recibió la pena capital en 1996.

Su ejecución estaba prevista para el 30 de septiembre de 2026, lo que llevó a medios y autoridades a recuperar la historia de las mujeres condenadas a muerte en Tennessee y, particularmente, el caso atribuido durante décadas a Eve Martin.

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MSL