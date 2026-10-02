Así reaccionó May Martínez, la madre de Colleen Slemmer, a la ejecución la fallida de Christa Pike

Colleen Slemmer fue asesinada por Christa Pike en 1995 y aunque la ejecución de la mujer fue programada para el miércoles 30 de septiembre de este año, al final sobrevivió a la inyección letal que se le suministró en dos dosis y que resultó en un traslado de urgencia al hospital.

La condenada se habría convertido en la primera mujer en 200 años en recibir la pena de muerte en el estado de Tennesse y expertos en la pena de muerte estadounidense señalan que no hay precedentes en este caso.

Christa Pike, en una fotografía de 2007. ı Foto: Reuters

Desde el Departamento Correccional de Tennessee se informó que se “siguió cada paso del protocolo de ejecución legal y establecido del estado, aprobado por la Fiscalía General”.

En cambio, los abogados de Christa Pike dijeron que las preocupaciones que tenían sobre este método de ejecución “resultaron ser ciertas”, pues temían que sufriera un castigo mayor al dictado por el sufrimiento al que ha sido sometida.

Así reaccionó May Martínez a la ejecución fallida de Christa Pike

May Martínez, quien es la madre de Colleen Slammer, la víctima de Christa, acudió personalmente a la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend para presenciar el cumplimiento de la condena gracias a una recaudación de fondos que le permitió financiar su viaje.

Horas después del accidente, reaccionó a la muerte fallida de la mujer que ha termanecido tres décadas en el corredor de la muerte; esto a través de una entrevista para NBC News. “Fue un desastre”, lamentó May, “fueron a intentar ejecutarla y no murió”, agregó sobre el tema que debió haber sido el punto final en la historia del asesinato de su hija, quien tenía apenas 19 años cuando fue asesinada.

¿Por qué suspendieron la ejecución de Christa Pike? ı Foto: Especial

La mujer manifestó su malestar con el gobernador de Tenesse Bill Lee, el Departamento de Correccionales y la fiscalía general, por lo que describe como falta de información en la sala de testigos.

“No dijeron nada y, de repente, pidieron a todas las víctimas que salieran. Y nos fuimos”, comenzó sobre su experiencia. “No supimos nada hasta que subimos a la oficina y vimos al comisionado. Nos dijo que no había funcionado... y que ella iba de camino al hospital”, agregó.

Además, contó que al ver a la asesina de su hija dentro de la cámara de ejecución antes de que se cerraran las cortinas, no percibió ninguna señal de arrepentimiento sobre lo que hizo.

Al ser preguntada sobre qué mensaje transmitiría al gobernador y al fiscal general tras el fallo en la aplicación de la pena capital, Martinez simplemento dijo “la cagaron”.

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