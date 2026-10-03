Insta a recuperar la separación de poderes

En resolución, OEA exige elecciones libres en Nicaragua

La OEA aprobó una resolución que exige elecciones y liberación de presos políticos en Nicaragua

El representante permanente de México ante la organización, Alejandro Encinas, ayer, durante su participación.
El representante permanente de México ante la organización, Alejandro Encinas, ayer, durante su participación. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó ayer por unanimidad, en una reunión extraordinaria de cancilleres en Washington, una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de presos políticos, después de que el presidente, Daniel Ortega, anunciara que no habrá más comicios en el país.

También insta a recuperar la separación de poderes, divulgar el paradero de los desaparecidos y devolver la nacionalidad a las personas que fueron despojadas de ella, pero no incluye la imposición de sanciones concretas para el gobierno de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.

La OEA había convocado a una reunión extraordinaria de cancilleres, pero sólo siete de los 34 Estados miembros enviaron a sus ministros de Exteriores: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití. Los demás enviaron delegados de menor rango.

TE RECOMENDAMOS:
VIAJEROS abordan un avión de Flydubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, ayer.
Israel indaga posibles nexos

Copiloto de Flydubai habría actuado solo

  • El Tip: EU denunció que la “dictadura” vetó a su nueva embajadora, ratificada por el Senado, mientras que República Dominicana anunció el cierre de su representación en el país.

La resolución, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y República Dominicana, insta a las autoridades nicaragüenses a establecer las condiciones para “la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas”.También crea un grupo ministerial de seguimiento sobre Nicaragua que debe establecer un diálogo con las autoridades del país y la oposición, y presentar una serie de recomendaciones dentro de 90 días.

La Secretaría de Relaciones Exteriores acotó que México no acompañó la resolución en las referencias “que vinculan la situación política y de derechos humanos con riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica”, y dijo que la protección de los derechos humanos y de los principios democráticos “deben desarrollarse de manera compatible con el respeto a la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención”.

Alejandro Encinas, representante permanente de México ante el organismo, expresó durante su intervención que la ampliación de categorías de amenaza de asuntos políticos “podría abrir la puerta a la adopción de medidas que excedan los mecanismos pacíficos y diplomáticos previstos para su atención”.

TE RECOMENDAMOS:
EL PENTÁGONO aseguró que sus bombarderos B-1, B-2 y B-52 están preparados para realizar operaciones desde su territorio.
Tras alerta de seguridad

EU retira bombarderos de Reino Unido


Google Reviews